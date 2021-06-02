內地前天再增10宗本地確診，悉數來自廣州及佛山兩市，另有七宗無症狀感染，共17人染疫。重災區廣州荔灣區有兩小區的風險級別昨更被當局提升至高風險程度，成為內地唯二的疫情高風險等級地區。當局指，廣州這波疫情與印度變種病毒相關，潛伏期的中位數僅為3.2天，傳播速度快，強調疫情尚未結束。

在廣東新增的10宗本地確診中，其中七宗來自廣州、三宗來自佛山，此外增七宗本地無症狀感染個案，包括廣州五宗、深圳兩宗，深圳的兩宗個案均來自鹽田區，總計17人染疫。

非直接接觸可傳播

因應疫情，廣州昨亦宣佈再調整部份地區的風險級別，將荔灣區白鶴洞街及中南街的風險級別，從中風險調高至高風險；番禺區洛浦街錦繡半島社區的其中三幢樓宇及海珠區瑞寶街南洲名苑棠閣的其中三幢樓宇，則由低風險調整至中風險。

廣州新一波疫情已經累計了逾20宗本地確診，當局日前表示這波疫情主要與印度變種病毒有關，即使非直接接觸也可傳播。

據廣州市疾病預防控制中心主任楊智聰指，這款變種病毒感染能力強，傳播速度快，潛伏期的中位數僅為3.2天，強調目前疫情形勢仍處可控範圍。

廣州市疾控中心副主任張周斌也表示，廣州這次本地疫情的病毒傳播值已從高峯下降至目前約3.4，即平均一名患者傳染大約3.4個人，反映疫情傳播已經放緩，但強調疫情尚未結束。

不過，他指出當局為應付這波疫情，流行病學調查成員已從最初的數十人擴充至目前約300人。人員雖增加了約10倍，但「實際上還挺吃力」，他表示希望當局可利用科技提升調查的質量，減少投入大量人手。

高考後須14天自我監測

隨着內地高考將於下周一開始，廣東省教育廳宣佈省內全體考生須在考前進行14天連續健康監測，以及出示考前七日的核酸檢測陰性證明，全體監考人員還須已接種疫苗。當中，廣州、佛山、深圳和茂名市電白區的高三寄宿考生將封閉管理；確診或檢測呈陽性的考生，將到符合考試條件的醫療救治場所考試；屬於密切或次密切接觸者的考生，將在隔離點應考。廣州更要求考生在考試結束後，需持續進行14天的自我健康監測。據悉，今年廣東省高考報名人數達78.3萬人，其中參加夏季高考的考生有63.6萬人。

廣州市昨亦宣佈升級防疫措施，要求市內民眾即日起乘搭公共交通工具或進入餐飲、商場等室內場所前，必須主動出示「粵康碼」或「穗康碼」，持「綠碼」方可乘搭，廣州民眾此前乘坐公共交通工具前只需測量體溫。

不過，當地有一名老翁昨日上巴士後因沒提供健康碼，故被警員要求下車，不忿的他下車後一度手持雨傘追打警員，經警方勸導後才獲准離開。

澎湃新聞網/國家衞健委網站