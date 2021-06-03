全球最大的無人機製造商大疆去年底被美國列入貿易黑名單，又被禁止於聯邦政府部門使用，但情況或有改變，因為有美國傳媒報道，美國國防部發現兩款中國公司生產的無人機，不存在惡意企圖，建議政府使用，惟相關報道已在網站中刪除。

美國《國會山報》（The Hill）網站報道，聲稱獲得一份標註日期為5月6日的報告摘要，指美國國防部曾檢查美國國內資源部使用的兩款中國大疆創新公司生產的無人機，沒發現「惡意代碼或意圖，建議與美軍合作的政府實體和部隊使用」，報道又指報告的其餘部份依然保密。

報告作者、美國陸軍特種作戰司令部的二級準尉普拉特（Adam Prater）拒絕就報告的摘要發表評論，國防部也回應《國會山報》的查詢，而目前，網站上的報道已被刪除。大疆發言人李思柏（Adam Lisberg）對《國會山報》表示，報告是迄今對公司產品最有力的證明，也是獨立安全驗證，強調大疆無人機一直對政府和企業營運很安全。

大疆去年在美國屢遇挫折，先是被美國在《國防授權法案》中，禁止政府部門使用或採購中國製的無人機，以防被中國政府監控，將數據「送中」。而在去年底，大疆被美國被指控「通過濫用基因收集和分析或高科技監控，在中國境內縱容大規模的侵犯人權行為」，將其列入貿易黑名單，

美國《國會山報》／美國之音

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