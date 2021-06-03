美國電動車Tesla（特斯拉）近日在內地負面新聞不絕，日前有深圳的Model 3車主打算離開車廂時突遇故障，在高溫酷熱的密閉車廂內被困逾15分鐘，幾乎虛脫暈倒，幸有途經司機發現破窗救出。Tesla指初步調查發現故障由電池斷電引起，但斷電原因待查。Tesla則宣佈因零件安裝不符安全標準，在中美兩地收回約6,700輛Model 3及中型SUV Model Y電動車。

車主文先生周日（5月30日）早上如常到西麗某充電站為Model 3電動車充電，但在拔充電線準備離開時汽車突變黑屏，用手機也無法啟動，應急開關把手也不能開車門離開。

由於天氣酷熱，車窗緊閉無冷氣，車內溫度急速上升，估計約攝氏逾50度。文先生被困約15分鐘，多次試圖打開車門失敗，最終嘗試錘打檔風玻璃窗救生但失敗。

在他全身被汗濕透幾近窒息，「腳尖都在滴水」之際，有的士司機途經發現文先生被困，於是與其他行家用工具打破文先生汽車的後窗將其救出。

文先生獲救後致電Tesla客服投訴，但等了2小時才有人來檢查。他批評，汽車當時雖然電量處低位，但並無發出不能駕駛通知，且被困後應急開關也故障未能打開。

Tesla工作人員測試後指，應急開關正常，指它是屬機械操作，把手失靈是不可能發生。同日下午，Tesla指經初步調查，事件由12伏電池斷電所致，但具體是甚麼原因導致其斷電的，還需檢查。

文先生表示，涉事車輛是純進口，是他2018年時花50多萬元人民幣（約60.7萬港元）所買，一直無大問題，平時車輛黑屏也是能夠重新啟動。

第一現場／頭條新聞

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