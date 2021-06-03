國務院副總理劉鶴昨日與美國財長耶倫舉行視像對話，雙方認為中美經濟關係十分重要，及表示願意繼續保持溝通。中國商務部發言人高峰今日透露這次會面的詳情。他表示，連同早前與美國貿易代表戴琪的視像對話中，中美雙方同意已經恢復正常溝通，並表示將會從「務實解決問題」方面入手，以解決一些「具體問題」。

高峰今日透露，劉鶴與耶倫、戴琪的通話，都是約50分鐘的通話，兩次會談當中，雙方本着平等和相互尊重的態度，就中美經貿關係、宏觀形勢、國內政策等問題交換了意見。雙方都認為交流是「專業、坦誠和建設性的」，中美經貿領域已經恢復「正常溝通」。

高峰續稱，中美雙方達成「求同存異」的共識，雙方認為中美經濟、貿易關係都是十分重要，仍有很多「可以合作的具體領域」，但高峰未有具體說明，在會談時雙方也都提出「各自關切」的問題，高峰同樣沒有透露中方提出了甚麼問題，僅透露他們「充分考慮國內經濟發展背景和狀態，表達我們的具體關切」。

高峰又稱，劉鶴在兩次會談中，都與美方同意要從務實解決問題着手，下一步要從「有利於中美兩國和整個世界的角度，共同努力」，「為生產者和消費者務實地解決一些具體問題」，「推動中美經貿關係健康穩定發展」。

中美兩國的高層代表在今年3月於美國阿拉斯加舉行會談，可是雙方卻不歡而散，甚至沒有公佈聯合聲明。美方表示，與中國在香港、台灣及新疆等議題上存在基本矛盾。中方雖然說會談坦率、有建設性及有益，但是外媒的報道指，中央外事辦主任楊潔篪的冗長發言，「是對美國的『訓斥』」，該報形容，楊潔篪「灼熱的言辭讓不少人瞠目結舌」。

新華社

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