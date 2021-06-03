明天就是六四32周年。近日，北京、湖北、四川及貴州等地眾多上訪者、異見及維權人士都接到當局警告，不得議論六四、發佈紀念六四圖片和文字，違者將被拘留。為保萬無一失，當局更將部份異見人士帶離居住地強制旅遊，有人還三番四次地被國保約談，要求短暫封口。

四川成都居民王小姐今日（3日）透露，最近3天，幾乎每天都被當地警察約談，無非是一句話「不要說六四，最好閉嘴」。她說：「上午11時左右，警察又找我喝了茶，儘管我當時告訴告警察，我正忙着買菜做飯，下午還要去醫院，但是對方還是要求必須和我見一面。買完菜回來後，我們在我的小區（屋苑）門口見了一面，聊的內容主要是，再次要求我絕對不能在六四事件上發言、發文，也不要在（中共建黨）100周年這個問題上發言、發文。警察特別強調，只要發言、發文，肯定從重處罰。」

一名張女士也說：「我所認識的朋友是外地的，他們現在被半軟禁在家裏，並把他的手機沒收，只能在家裏照顧兩位老人，不能出門，這種狀況要持續一周左右。」她指，現在各地的維穩模式大致相同。

近期，湖南、貴州、廣東及四川等地有多名異見人士被拘留，原因均與網絡言論或紀念六四有關，包括湖南異見人士陳思明，貴州學者楊紹政，廣州異見人士王愛忠及成都維權人士黃曉敏。

成都秋雨聖約教會過往都會舉行六四祈禱，但近幾年遭當局嚴厲禁止。最近兩周，該教會信徒分別接到國保警告，禁止紀念六四。

北京異見人士查建國、胡佳等多人也被帶離北京；而在武漢，八九民運人士張毅、朱濤、李勇等7、8人亦被強制旅遊。據當地人士劉先生稱，張毅於5月28日被國保帶走，李勇則是今天被帶走。朱濤多年前因在首義廣場紀念六四而被拘留一個月，其後，每年六四期間都會被旅遊。

貴州一名八九民運人士透露，貴州當局對異見人士的打壓異常嚴厲，貴州人權研討會成員均被警察帶走旅遊及軟禁在家：「只要有一點東西和語言上的苗頭，他們就把你帶到外地去隔離調查，尤其對曾寧的管控，對李任科、廖雙元、吳玉琴管控也比較嚴。臨近六四就把我們管控在某個山洞裏面，今年也是這種模式。」

自由亞洲電台

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