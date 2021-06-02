匈牙利政府計劃撥出首都布達佩斯的大學城用地予復旦大學興建分校，還向中國貸款興建，引起批評。市長與大學城所在的第九區區長均反對此案，並把建校地址周邊的道路，改名「達賴喇嘛道」、「光復香港道」、「維吾爾烈士徑」、「謝仕光主教道」，以示抗議。

新路牌已裝設好

匈牙利獨立媒體《電傳報》周二報道，該批新路牌已裝設好，市長卡拉松尼和區長巴蘭尼周三參加揭牌儀式。巴蘭尼在facebook貼文稱，透過改路名表達對匈牙利政府幫中國在布達佩斯蓋大學的看法。他倆早於上月中旬已表態稱「特別不支持」興建復旦大學分校。

巴蘭尼曾表示，市政委員會「將以所有能夠使用的法律和政治手段來確保學生區得到修建，復旦不會得到修建」。她也將於本月中旬舉辦市民諮詢會，讓市民透過線上或親身表達興建復旦分校及反映對今次改名的意見。

復旦大學分校預計2024年啟用，招收8,000名學生，文憑獲得匈牙利政府承認。

匈牙利政府估計興建開支高達5,400億福林（約148億港元），匈牙利不僅提供1,000億福林（約27億港元），其餘則是向中國國家開發銀行貸款，且利率比歐盟疫情紓困基金所給利率還要高。輿論擔心匈牙利會陷入中國的債務陷阱。

《電傳報》