明日是六四事件32周年，部份在北京的難屬將如往年一樣，乘坐由當局安排的車輛到近郊的萬安公墓拜祭親友。香港警方今年連續第二年以防疫為由，禁止支聯會在維園舉行六四晚會，天安門母親發言人尤維潔接受商業電台訪問時表示，如果因為疫情不批准集會，她理解及尊重，但提出如果香港失去悼念六四的權利，是無法理喻。

今年是港區國安法實施後首個六四，悼念六四的燭光往後是否還可以在維園燃點。尤維潔認為，紀念六四慘案的燭光晚會，跟香港的國安法沒有甚麼衝突。她覺得紀念六四慘案是愛國行為，因為所有的人，都應該譴責當年政府屠城的這種踐踏法律一個行為：「如果是以紀念活動去判刑的話，我覺得從法律角度上，是欠缺的，這個權利都不給的，我覺得是無法理喻的，我也無法接受的。」

張先玲：公道自在人心

天安門母親發起人之一張先玲就指，香港今年無法舉辦六四晚會是意料之內，「在香港這樣大家都紀念，（北京）當然心裏都有刺，但也沒辦法，畢竟還是一國兩制，現在有疫情這個藉口，那很容易就會取消的。」張先玲說，一國兩制還能堅持多久已很難說，「（六四晚會）沒有了也沒所謂，公道自在人心，即使不能再開了，心裏的那個紀念還是會有的。」她認為，港人能夠堅持悼念至今已不容易，相信六四事件都不會輕易被遺忘。

商業電台

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