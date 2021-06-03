台灣疫情大爆發後，死亡個案不斷，台中市亦出現首宗確診者死亡。北屯大坑里一名78歲李姓老翁，是家庭群聚首名確診個案72歲老婦的丈夫，確診後因為重症住院治療，昨日下午死亡。老翁遺體今天中午已火化，骨灰暫存於崇德館海葬暫厝區。由於老翁11名家人都染疫，只能由區議員協助聯絡未被列入家居隔離的女兒，返家治喪。

衞生局長曾梓展指出，78歲死者李老先生與74歲妻子，同時被收治在豐原醫院一人一室的負壓隔離病房，其3子3媳與孫子，則在其他醫院住院隔離治療，他們一家人共11人確診。

豐原醫院副院長張正一表示，老翁上月底入院後肺部狀況一直不好，特別要求台中市疫情指揮中心同意，連續3天用輪椅推老婦去探望丈夫，兩人同時簽署放棄急救同意書。消息指，老翁妻子今天情況亦惡化，血氧開始下降，院方正全力搶救中。

昨天老先生病危時，妻子婉拒去見最後一面，「不見了！見了會更難過！我怕沒辦法承受！」老婦的決定讓病房護士急忙致電兒孫跟老先生做最後電話告別，老先生最後也帶着微笑安詳離開。對於無法見老父最後一面，連最後一程都無法送行，兒孫都相當悲痛，也相當惶恐無助。

根據《傳染病防治法》，死者必須於24小時內火化，由於時間匆促，台中市北屯區市議員曾朝榮要協助家族中未確診的女兒處理老翁後事。

台灣《蘋果新聞網》

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