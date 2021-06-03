（新增內容）內地最新疫情：昨日（2日）新增24宗確診，當中包括15宗本土個案，全來自廣州，全國有9宗境外輸入，分別是上海3宗，廣東2宗，四川2宗，北京1宗、福建1宗。另外，昨日出現18宗無症狀感染，境外輸入佔13宗，5宗本土個案全屬廣東；內地累計報告確診91,170宗，累計死亡4,636人。

內地疫情出現反彈、廣州不斷出現確診個案。昨內地出現15宗來自廣東的本土個案，根據廣東衞建委公佈，本土確診病例全部均屬廣州，其中4宗為無症狀感染者轉確診。新增本土無症狀感染者5宗，同樣屬廣州報告。

廣州市新冠肺炎收治的定點醫院、市八醫院院長雷春亮昨日表示，該院接收50多宗本土病例中，有3宗患者病情較為嚴重。平均年齡是49.1歲，重型和危重型平均年齡67.8歲。他認為，根據臨床觀察，發現此次疫情中的本土病例有四大主要特點：首先是感染者普遍病毒載量高，其次是病毒的傳播能力很強，第三是患者的病情進展迅速、潛伏期非常短，第四是核酸轉陰時間長。

這次本土感染病例中，有4宗患者注射第1針新冠疫苗，還沒來得及打第二針就被感染。雷春亮分析：「目前發現，只要是接種疫苗，哪怕沒有完成兩針次的接種，基本病情都不重，臨床反饋的結果顯示，疫苗預防重症的效果很突出。」

至於上月21日，廣州通報今波疫情首個病75歲郭姓老婦，雷春亮表示，郭阿婆雖然年齡大，目前病情已基本沒有問題，狀態穩定。

國家衞健委／廣東衞健委／金羊網

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