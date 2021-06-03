北京大學旗下的「南海戰略態勢感知計劃（SCS）」消息指，美軍一架RC-135U電子偵察機今早上在中國東部海岸與台灣海峽北口來回盤旋。5月份美軍在南海的偵察行動達72架次，較去年同期升1倍。

南海戰略態勢感知指出，美國空軍1架RC-135U電子偵察機（AE01D5），早上由日本沖繩嘉手納基地起飛進入東海，在中國東部海岸線外圍及台灣海峽北口來回盤旋，切入東海防空識別區，再往西北方面朝中國沿海飛行，隨後在江蘇、浙江交界處往南飛，並在浙江、福建交界折返。消息未提及RC-135U當時與中國領海的距離。

該智庫根據ADS-B訊號統計，美軍在5月累計派出72架次偵察機，在南海展開偵察行動，當中美國海軍佔57架次，空軍佔15架次。主要涉及P-8A、EP-3E及RC-135W等機型。

SCS指，美軍5月的偵察次數，較4月的65架次有小幅增加，但對比去年同期的35架次，則增加逾倍。

另外，據USNI News消息，今夏晚些時候美軍唯一常駐亞太的「列根」號航母，將離開亞太部署至中東地區4個月左右，以接替「艾森豪威爾」號航母協助美軍撤離阿富汗。美軍在亞太出現的航母真空期或將推動空中偵察強度進一步走高。

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