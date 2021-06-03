台灣本土疫情大爆發至今逾半個月，情況未見緩和，民眾紛紛指摘政府採購疫苗不力，對民間外購疫苗又官僚阻撓，成為總統蔡英文政治危機。有網上民調顯示，逾84%回答「非常支持」鴻海創辦人郭台銘出手採購500萬劑德國BNT疫苗。民間又發起今午2時到總統府作快閃式抗議，要求儘快能接種疫苗救命。在疫情控制不理想又缺乏疫苗下，大批民眾赴美避疫，機場出現久違的出境人龍，且赴美機位已訂至6月下旬。

郭台銘與旗下永齡基金會，採購500萬劑德國BNT疫苗，且短時間內備齊8大申請要件所需資料所需資料送審，但昨日（2日）中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中指，未看到原廠授權書，需再辦理。

台灣《蘋果新聞網》就郭台銘出手助購疫苗一事舉行網上民調。截至早上11:50分，共有9,095人投票，結果是84.7%回答者選「非常支持」、3.8%「不太支持」、4.6%「還算支持」、6.3%「非常不支持」。

政黨傾向方面，回答者中55.2%自稱「其他／都不支持」、支持民進黨的佔13.6%、支持國民黨的有16.6%、支持民眾黨的有13%。

疫苗採購緩慢已變成蔡英文政府的最大政治危機。前新聞局長鍾琴、國民黨立委鄭正鈐發起「『小英給我疫苗』全民快閃活動」，號召希望盡快能接種疫苗的民眾，今日下午2時到總統府周邊長按喇叭10秒鐘，表達要求「趕快施打救命疫苗」的訴求。據知，新黨也號召群眾加入聲援，目前已募集50輛汽車。

政府採購疫苗不力下，有民眾用腳投票赴美避疫。當地名嘴黃光芹在Facebook貼出昨日桃園機場排隊人爆多照片，顯示長榮航空櫃檯前有長長人龍準備出境赴美，為過去1年僅見。有網民認為「趨吉避凶，人情之常」，也有人批評台灣人「有福同享、有難就逃」。

有報道指，台灣自5月爆出疫情後，出境赴美人數不斷上升，增加最少3成，赴美的訂位更滿至6月下旬。

台灣《蘋果新聞網》

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）