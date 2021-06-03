台中大雅一處鐵皮工廠今年2月發生20多名打手大亂鬥，造成1死3傷，台中地檢署調查後，將台中市男子管芥寬等雙方共計26人，依《組織犯罪防制條例》、違反《槍砲彈藥刀械管制條例》和傷害等罪起訴，另打手林勇呈因虐死連姓男子，被依殺人罪起訴，方姓少年移送台中地院少年法庭。警方表示，會繼續追查成立訓練場的「九州娛樂城」大股東綽號「謝董」的謝姓男子等人。

涉事工廠由知名網上賭博「九州娛樂城」股東的謝姓男子成立，並由管芥寬作「格鬥訓練場」負責人，但管懷疑死者（連姓男子）勾結北部幫派、私吞款項，曾於去年打傷他。連今年初找北部幫派南下台中尋仇，共20多名打手在訓練場大亂鬥，連慘遭痛毆、腳插鐵釘綑綁凌虐慘死，2名同黨受傷，管也重傷送院。

據了解，謝男認為經營網上賭博，必有同業競爭、賭債等糾紛，故集資800萬元新台幣（約224萬港元），於2017年10月間找來47歲的管芥寬管男成立打手訓練基地，招募打手恐嚇同業及賭客。打手基地從最初位於台中市烏日區的鐵皮屋，遷至西屯區等地，2020年6月間再遷往大雅區一處農地旁的鐵皮屋內，設置辦公室、籃球場、健身房、搏擊格鬥擂台及宿舍等。

管陸續招募20多名幹部與成員，由幹部訓練打手鍛煉體能、搏擊格鬥技巧，並培養打手忠誠度、凶狠度，鼓勵打手犯下多宗恐嚇、傷害案件以壯大聲勢。

但管懷疑連姓成員與北部幫派掛鈎，且整備工廠時有侵吞款項之嫌，於去年10月24日凌晨，要其中一名幹部率基地成員林勇，前往台中市西屯區一家酒店，將連誘騙外出後，強押連上車，載到雲林縣某處關在狗籠內，再以鐵鎚毆打連男後釋放。

事後連男為報復，邀已離開基地的施競堯和10多名打手，持空氣槍及開山刀於今年2月1日晚到大雅區，攀牆入訓練基地。連持開山刀斬傷管手腳，再以鐵鎚擊其頭部，導致他骨折。隨之，基地內多名成員趁機逃出，並報警求助。

基地8名外出訓練的成員返回，管立即指揮他們持木棍、鋁棒、鐵管、木架痛毆仍在場的連、施、謝3人。基地成員林勇與方姓少年，為展現忠誠及凶狠度，持鐵管、木架等物猛擊連頭部，甚至拿鐵鎚將鐵釘釘入連男腳部凌虐。

警方當晚6時31分趕到基地，發現連男等3人身受重傷，並通報救護車送醫，但連傷重不治，而施與謝急救後並無生命危險。

台灣《蘋果新聞網》

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