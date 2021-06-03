台灣疫情再度迎來新高峯，民眾對疫苗的需求不斷上升，甚至有不少人討論到美國接種，當中包括自由台灣黨創黨主席蔡丁貴，不過他就呼籲「勇敢的台灣人」參加國產疫苗三期臨床實驗，但又同時表明自己不能參與，被台灣輿論批評「老台派就是誠實」。

蔡丁貴昨天（2日）上午在FB貼文，指台灣國產疫苗現在進入第三期，但不太容易到其他國家進行第三期臨床實驗，只能在台灣內部進行。如何找到願意參與第三期臨床實驗的人？蔡丁貴認為，平常許多人都自稱有多愛台灣，這關鍵時刻就是上防疫戰場第一線的時刻，「測試一下台灣人有多麼愛台灣？用嘴巴？還是用行動？」

他承認，參與疫苗實驗者會成為白老鼠，但也是公民社會對國際強權體制壓迫台灣的非暴力抗爭革命計劃，「自己的國家自己救！」

不過他亦提到自己已在美國打了兩劑輝瑞疫苗，不適合參與國產疫苗臨床實驗，所以發文時曾有猶疑，但思考數天後仍決定呼籲台灣人參與台產疫苗臨床實驗。

其言論引起大批台灣人反感，時評人朱學恆在Facebook發文嘲諷他「老台派就是誠實」，指他在美國接種輝瑞疫苗後，「熱情的回來呼籲台派抗中保台接受愛國國產疫苗實驗」；國民黨人詹為元亦發文稱，蔡丁貴接種輝瑞疫苗回台灣與共渡難關，堪稱「 同島一命的表率」，網民則批評他「同島一命，台獨逃命」。

面對民眾的質疑，蔡丁貴再發文指自己這段時間到美探親，於是上網預約在附近的注射站接種疫苗，注射後反應溫和，不適感微乎其微，他又指台灣人也可以買機票到美國觀光，順便接種疫苗。

台灣《蘋果新聞網》／Facebook

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