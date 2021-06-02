美國國會及行政當局中國委員會（CECC）周二去信美國職業籃球聯賽（NBA）球員工會，指在美國出台多份新疆政策下，NBA球員仍未與使用新疆棉的中國運動品牌割席，甚至還繼續與有關品牌簽約，敦促球員停止代言中國品牌。中國外交部發言人汪文斌回應，事實證明新疆問題只是反華勢力編造的謊言，只是遏制中國發展的政治操弄。

委員會引述《紐約時報》4月及英國廣播公司（BBC）3月的報道，指出多個西方品牌已明言不用新疆棉，但中國運動品牌安踏體育、李寧、匹克體育仍然堅持使用新疆棉。CECC指現時最少十多名NBA球員有份代言上述品牌，甚至有球員繼續與安踏體育簽下合同。

委員會認為此做法將損害NBA及一眾球員的名聲，指出中國在新疆犯下種族滅絕及強迫勞動的嚴重情況下，NBA球員根本不應為這些犯下「可怕人權迫害」的品牌站台。

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冀NBA為新疆人權發聲

NBA以往有利用其影響力，為社會事件發聲，如在黑人平權運動時罷工及在球衣展示標語等；CECC希望今次NBA亦會在新疆人權問題上發聲，並敦促國家籃球協會球員工會（NBPA）就新疆正在進行的種族滅絕和強迫勞動行為對球員們進行教育，呼籲球員利用自身影響力，迫使中國運動品牌放棄使用新疆棉，甚至中止代言。NBA球員工會主席暫未有回應。

中國外交部發言人汪文斌回應指，事實證明無論是強迫勞動、強制絕育抑或種族滅絕，都是反華勢力編造的謊言，背後無任何事實依據，亦無任何對新疆民眾人權的尊重，只有遏制中國發展的政治操弄。中國駐美國大使館指，有關指控是無恥謊言，只是搬起石頭砸到自己的腳。

近年越來越多NBA球星與中國運動品牌簽約，最有名是已退役熱火球星韋迪（Dwyane Wade），與李寧牌簽下終身合約，設計了「韋特之道」系列。勇士著名球員K湯臣（Klay Thompson）與安踏體育簽下多年合約，有Anta KT系列鞋款。最新今年3月，效力湖人的球員卡路素（Alex Caruso）簽約安踏體育，改穿KT系列，相信就是今次委員會提及「繼續與安踏體育簽下代言合同」的球員。

2019年，時任火箭隊總經理莫雷（Daryl Morey）在Twitter表示支持香港抗爭活動，引發NBA與中國連番風波，火箭隊遭中國封殺。NBA總裁蕭華（Adam Silver）後來說，中國政府曾要求NBA解僱莫雷，但中國外交部馬上否認。

美國之音