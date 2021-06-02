中國通訊設備大廠華為因遭美國制裁，智慧手機已無法再取得Android作業系統更新，為了公司生存，華為自家開發的鴻蒙作業系統（Harmony OS 2）終於在昨（2日）晚推出，推出首批搭載鴻蒙的行動裝置，賣點是在多個設備之間可以組成「超級終端」，但有本港的科技界人士向《蘋果》表示，「超級終端」在現今科技不難做到，未必能吸引消費者即時跳槽。另外，發佈會上未有宣佈與其他手機品牌結盟，香港資訊科技商會榮譽會長方保僑向《蘋果》指出，是因為「商場如戰場」，國內的對手都不想看到華為重新壯大。

華為在深圳總部以網上直播形式舉行發佈會，華為消費者業務軟件部總裁王成錄在發佈會上表示，鴻蒙系統一套代碼可在手機、手錶，以及其他設備上使用，有統一控制中心，在多個設備之間可以組成「超級終端」，電腦、平板可和手機連接進行協同辦公；在搭載鴻蒙的家電設備亦可用手機輕觸連結，毋須額外下載第三方程式。

發佈會亦宣佈多款搭載鴻蒙的新產品，包括華為智能手錶WATCH 3系列以及華為平板產品MatePad Pro，備受巿場關注的P50系列手機亦有在發佈會露面，但消費者業務總裁余承東表示：「因為眾所周知的原因，華為P50系列的上市時間還沒有確定」。

另外，鴻蒙系統亦已開放予合規格的手機用戶去更新，首批支持華為鴻蒙OS 2的手機名單共有11款，覆蓋Mate 40、Mate X2、nova8等華為最新的幾個系列。不過，在內地直播發佈會的平台，不少網友投訴系統崩潰，未能成功升級。亦有網友批評鴻蒙系統和華為發佈的其他產品抄襲Android或iOS系統，直指「幾乎所有系統和核心功能都有抄蘋果的」。

香港互聯網協會開放數據小組召集人黃浩華認同「用過Android都知（鴻蒙）有啲熟口熟面」，又指鴻蒙只是「換咗皮嘅介面就值得開發佈會，比較詫異」。他認為用一個裝置連接不同設備的賣點吸引，但以現今科技不難做到，物聯網裝置本身亦有類似功能，未必有足夠的吸引力可令客戶即時跳槽。另外，產品實物應用時是否如發佈會所見般順暢，黃浩華亦有所保留。

華為近年處於弱勢，內地傳媒對今次推出鴻蒙系統寄予厚望，認為日後鴻蒙可以「虎口奪食」，搶佔Android和iOS系統的巿場份額，形成三分天下之勢。華為早前亦為鴻蒙系統設定要佔據全球智能手機市場16%的生存目標。

香港資訊科技商會榮譽會長方保僑留意到，在發佈會中，余承東表示一些舊款華為手機日後都可以升級用鴻蒙系統，方保僑相信可短暫提高巿場佔有率。另一方面，由於華為仍被美國制裁，晶片短缺，推出新機的速度和貨量存疑，惟有透過與國內其他手機品牌結盟，但在發佈會上，亦未有相關的公佈。

「商場如戰場，無人會無端端雙手奉送自己嘅分額畀對手。」方保僑解釋，小米、vivo、OPPO等因華為缺席，搶了很多巿場分額，無理由會支持華為令它重新壯大賺錢，「除非有國策，否則唔容易發生」。

根據華為官方披露的資料顯示，鴻蒙目前累計擁有超過1,000間合作夥伴，涵蓋家居、出行、教育、辦公、運動健康、政企、影音娛樂等多個領域，但沒有知名的手機品牌。

新浪財經／《蘋果》記者

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