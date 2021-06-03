「躺平」與「內卷」是當下中國90後甚至00後們，經常掛在嘴邊的新興詞，反映中國年青一代對社會競爭的挫折感，尤其「躺平」，對於當代年輕人的頹廢，格力電器董事長董明珠、與新東方董事長俞敏洪卻認為，年輕人更應奮鬥、追求精神財富。

格力電器董事長董明珠在第四屆全國青年企業家峯會上表示，自己搞不懂最近媒體經常說的「躺平」這些新詞，但認為年輕人在這個物質不匱乏的年代，更應該追求精神財富。她表示，不認為吃得好，穿得好，手上有很多鈔票，就是成功者。

此外，董明珠與新東方董事長俞敏洪交談時也表示，企業家應要為激起中國年輕人的奮鬥精神做點事情，不能鼓勵年輕人天天打遊戲、貸款消費，要讓年輕人努力為中國多創造財富，要講講奮鬥精神。俞敏洪亦表示，「現在年輕人躺平了生活，太佛系的話，國家的未來靠誰做？」

對此，微博上也有不同看法，有網民表示支持，但亦有人提出「有錢才有機會追求精神」、「你讓我有份工作早九晚五有雙休，能養活一家老小，車貸房貸不用愁的話，你讓我坐起絕對不躺起」，也有人認為他們是成功的企業家，不理解年輕人現況，「高端人口怎麼知道市民的事情」。

「內捲」原本用來指亞洲農業社會中，長期精耕細作投入大量勞動力卻沒實現經濟突破的問題，在各行業處於激烈競爭中的中國年輕人認為，他們面對競爭的無力感與這個現象有共通處。

而「躺平」是用於形容一種生活或心理狀態，字面意思是就是「癱倒在地」，不再渴求成功，實際是年輕人用於向外界展現的一種心態，即「活的佛性」，在生活面前年輕人更想要「心安」，而不是「成功」。

新浪微博

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