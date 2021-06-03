COVID-19疫情持續肆虐全球，各國陸續展開疫苗接種工作以遏止疫情，惟南美洲、非洲等較貧窮國家不易取得疫苗。美國、中國與俄羅斯等大國紛紛伺機展開疫苗外交，試圖拉攏盟友。與台灣有邦交關係的南美洲國家危地馬拉總統賈馬太（Alejandro Giammattei）周二（1日）接受路透訪問時表示，沒有興趣採購中國疫苗。另外，出於對盟友台灣的忠誠，該國不會尋求與北京建立關係。

賈馬太周三又表示，正在尋求來自美國的疫苗供應，並表示他相信美國很快就會提供阿斯利康（AZ）疫苗，「看起來會有幫助」。他補充，不知道會獲得多少劑量以及疫苗何時會抵達。

賈馬太續指，與鄰國洪都拉斯和薩爾瓦多不同，危地馬拉對採購中國疫苗沒有興趣，原因是中國製疫苗的效力低。他說，對長期盟友台灣的忠誠，他的政府不會尋求與北京建立關係。

另一個與台灣有邦交的中南美洲國家洪都拉斯上月宣佈，將透過3年前和台灣斷交的薩爾瓦多，從中國購買COVID-19疫苗。總統埃爾南德斯（Juan Orlando Hernandez）甚至進一步表示，如有需要，洪都拉斯政府將在中國設置商務辦事處，甚至遵照中國政府建議，透過「外交橋樑」購買中國疫苗。總統府部部長馬迪羅（Carlos Alberto Madero）則指，洪都拉斯已向華盛頓求助，但至今甚麼都沒收到。他表示，相較於與台灣保持長期邦交，取得疫苗比甚麼都緊要。但眼看中國幫助盟友，人民也開始在想為何我們的盟友不幫忙。

美國國務院發言人回應強調與洪都拉斯站在一起，且不點名譴責中國出於政治目的利用疫苗進行利己行為。

台灣《蘋果新聞網》／路透社

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