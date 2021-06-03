美國國防部前印太助理部長薛瑞福周三（6/2）表示，疫情爆發之初，台灣曾援助美國，現在台灣面臨關鍵時刻，需要美國幫忙。他敦促美國總統拜登釋出疫苗時，應特別優先考慮台灣。

台灣疫情升溫，急需疫苗。美國總統拜登（Joe Biden）日前宣佈將在6月底前釋出共8,000萬劑疫苗到海外，台灣也積極表達爭取的意願。

目前擔任華府智庫「2049計劃研究所」（Project 2049 Institute）主席的薛瑞福（Randall Schriver）發表聲明表示，援助國際社會與弱勢群體是美國價值的體現。儘管所有盟友與夥伴都應列入美國釋出疫苗的優先順序，但台灣更應被特別考量。

他表示，這不僅是美國依循台灣關係法所應承擔的責任，也因為台灣面臨特殊的政治障礙。中共正在危害台灣公共衞生，以實現其專制政治目的，中共阻擾台灣取得疫苗，干預台灣疫苗採購合約，譴責盟友提供援助，這種作為很可能會持續。

薛瑞福也指出，台灣人口稠密，致使病毒傳播快速，但世界衞生組織（WHO）與其他國際管道因為中共脅迫，無法協助台灣，加劇台灣疫情惡化。

此外，他表示，在疫情大流行初期，美國面臨難以克服的設備短缺之際，台灣迅速動員，提供美國關鍵防護設備，展現其承諾與密切情誼。台灣防疫有成，也與國際社會分享，台灣人民向美國提供關鍵援助，挽救無數美國人性命。台灣現在面臨關鍵時刻，需要美國幫忙，他敦促拜登政府做出回應。

日本《每日新聞》引述政府消息指出，日本將會把現有的3,000萬劑阿斯利康（AZ）疫苗轉贈予台灣。日本《ANN》與《每日新聞》報道分析，這已經不單單是人道救援觀點，而是日本政府決心對戰中國，因為現在中國正透過「疫苗外交」大外宣，但日本政府也不甘中國利用疫苗戰拓展世界勢力，因此也決定展開反攻。此外，這也被視為菅義偉企圖利用疫苗戰，在外交上重奪日本的世界地位。

日本《產經新聞》台北支局長矢板明夫，今日接受台灣名嘴周玉蔻訪問時也指出，對於日本政府要送疫苗給台灣一事，除了獲得9成日本民眾支持，就連政界也都一面倒支持，其中包括親中派議員，目前也無人反對。矢板明夫也說，現在日本國內政界也都很清楚，立場太過親中，選民其實不太支持。

中央社／《每日新聞》／《產經新聞》／《ANN》

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