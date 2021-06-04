中美軍機各自在台海、南海等敏感區域加強活動。有消息指，美軍今早派出3組雙機編隊，包括特戰機MC-130J進入南海。解放軍則罕有地在清晨4時34分派軍機進入台灣的防空識別區西南空域。

北京大學旗下的「南海戰略態勢感知計劃（SCS）」下午在社交媒體發文，指美空軍在今早，分別派出2架MC-130J「突擊隊員II」特種作戰飛機、2架C-130J「大力神」運輸機、2架KC-135R/T空中加油機前往南海活動，指美軍3組雙機編隊飛臨南海，不知有何神秘任務。

MC-130J為C-130運輸機衍生型，主要用於特殊任務，能為執行秘密特種作戰的直升機和傾轉旋翼機提供低空加油、特戰部隊滲透及撤離、再補給等，機上配有夜視設備、地形跟蹤雷達、空中受油設備及電子干擾設備。為降低被攔截的概率，MC-130J主要在夜間飛行。

台海方面，解放軍軍機罕見於清晨4時34分進入台灣西南防空識別區，高度5,900米，台灣空軍在空警戒並廣播驅離。

跟據「台灣西南空域」粉絲專頁紀錄，大陸軍機本月累計進入台灣空域3天，本月廣播驅離紀錄共計5次。2021年累計進入台灣空域129天，廣播驅離紀錄共計358次。國防部公佈2021年累計進入台灣空域103天，310架次。

美國太平洋空軍司令維巴赫（Kenneth Wilsbach）今日譴責共機逼近馬來西亞及頻繁進入台灣防空識別區，稱此舉「升高緊張態勢」且「破壞穩定發展」。

16架共機曾於周一（5月31日）到南海，一度接近與馬來西亞有主權爭議的婆羅洲對開空域作「可疑飛行」，大馬空軍需緊急升空攔截，其外長更向中國駐當地大使提出抗議。

南海戰略態勢感知計劃／台灣《自由時報》／中央社

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