台灣今日（4日）公佈新增474宗確診，包括472宗本土、2宗境外移入，另外本土個案中有133宗屬「校正回歸」，重災區新北市累計確診人數突破4,000人，新北巿長侯友宜表示，新北醫療系統面臨壓力，專責病床剩餘271床，預估只能夠再支撐4天。另外，在台北巿北投區發現有3名同住長者陳屍屋內，懷疑因為染疫造成，而屋內還有1名同住女子發高燒，要送院接受檢測。台北巿長柯文哲承認，要在6月14日解除三級警戒不太容易，要視乎疫苗入口進度。

新北今日新增本土確診者164人，校正回歸有63人，總數227人，其中確診人數最多為板橋區32人，其次為三重26區人與新莊22人，永和、土城與汐止都12人，這波疫情累計到總確診人數為4,442人。

侯友宜坦言，新北現存的病床數依舊非常吃緊，目前病床剩餘271床，壓力很大，不能支撐很久，預計4日後就非常緊繃，要不斷擴充外，並會向中央反映，以及與其他縣巿商討。

另外，台北市北投區一間民宅內，今天發現有3名高齡長者陳屍家中，疑似因為染疫造成。由於長者的二兒子多日致電都未有人接聽，通知里長後，消防接報到場，發現90多歲的高姓老翁、及其80多歲林姓妻子，和兩人的70多歲兒子，3人都陳屍房間床上，屋內沒發現有打鬥痕迹或輕生傾向，衞生局人員入內了解，見屋內還有死者的53歲女兒，並發現她發高燒，身體虛弱，要送院接受採檢。

據指，高姓老夫妻有慢性疾病，而警方初步研判現場沒有打鬥痕迹或其他輕生傾向，至於是否染疫或者自然病死，還需後續採檢以及法醫解剖釐清。

三級警戒預計將至6月14日，但確診人數居高不下，台北市長柯文哲坦言，6月14日要解除三級並不容易，他認為台灣全面接種疫苗，就能用最低成本達到三級管制效果，所以解封要看疫苗能夠多快送來，建議獲國際認證，價格不太貴的疫苗，「能收購多少就收購多少」。

台灣《蘋果新聞網》

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