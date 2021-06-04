是人為刻意安排、巧合，還是冥冥中有天意？六四前夕，TVB新聞的天氣報告顯示最低和最高的相對濕度分別是64%和89%，隨即引起網民熱議。在台灣，今日也有類似的「數字密碼」。日本向台灣送贈的120萬劑阿斯利康（AstraZeneca，AZ）疫苗，今天下午2時40分由日航JL 809班次運抵台灣。有網民找出32年前的台灣《中國時報》號外，直指當年「六四」凌晨2時40分，正正是解放軍血洗天安門的開始；如此巧合，不少網民直呼：「穿越時空打臉共匪」、「太神了」。

該報紙舊聞圖片疑似來自Facebook「台灣普拉斯」社團，再經由「峰狂打臉94爽！」粉專轉載，已在網上瘋傳。「台灣普拉斯」粉專寫道：「如果不是穿越時空的號外，那就是日本好朋友處理事情真的太細心」；而「峰狂」粉專則表示，就是這麼巧合！當偶然成為必然，成就了歷史巨輪的軌迹。

資料顯示，台灣《中國時報》曾在1989年6月4日出版「六四」號外，標題為「共軍血洗天安門死傷枕藉，歷史悲痛的時刻：凌晨二點四十分」，而內文則提到「中共解放軍今天凌晨展開瘋狂鎮壓行動，在坦克與裝甲車前導下，造成數百人死亡，受傷者不計其數，在這片血腥代價下，共軍於今晨二時四十分進佔天安門廣場。」

據台灣《蘋果新聞網》今早報道，日本送贈台灣的120萬劑AZ疫苗，今日上午11時45分自東京成田機場起飛，下午2時40分抵達台灣桃園機場。

台灣網民除了感謝日本，還說：「64天安門這天送來格外有意義呢」、「天意天意，或者天是故意」、「特別挑中共日曆上，唯一空白的那天」、「是要氣死北京嗎」、「甚麼是朋友、甚麼又是恩將仇報，這次真的完全展現了」。

事實上，就連日本網民亦發現這個「數字密碼」，不禁直呼日本政府：「是偶然？」「懂天安門？」「是故意的諷刺嗎？」甚至有網民認為「真是高招」。

新頭殼/ Facebook

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