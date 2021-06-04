中共著名詩人艾青（1910－1996年）之子、另類「紅二代」藝術家艾未未，自2015年7月離開中國，定居德國多年後，因不喜歡德國社會的不寬容與種族歧視，轉往英國劍橋生活。而他的作品《透視學—天安門》，收藏於香港西九文化區M+博物館，卻因被左媒形容為「暴露出對國家仇視」而為港人熟悉。因為艾未未在葡萄牙里斯本（Lisbon）的一個展覽明天開幕，外媒才發現他原來兩年前已移居當地。

據法新社報道，64歲的艾未未在里斯本舉辦的展覽，將在周五開幕。這次展覽中，艾未未展出他使用葡萄牙傳統材料創作的原創作品，如軟木雕塑、瓷磚畫或大理石捲紙等。

報道指出，已定居在葡萄牙南部的艾未未，在展覽會前的新聞發佈會上，向到場採訪的記者表示：「歡迎來到我的國家，葡萄牙！」

報道續稱，艾未未在前年疫情大爆發前選擇居住在葡萄牙，他表示：「我在這裏感覺很好……至於為甚麼？不總是那麼容易解釋的。」他又指，喜歡葡萄牙相對緩慢的生活節奏，「十分開放的」民眾以及「非常可以接受的」食品和充裕的陽光。他說，他對葡萄牙有「很好的感覺」，「這是我將留駐的地方」。

法新社指出，即將在里斯本開幕的艾未未的展覽取名「狂喜（Rapture）」，它追溯了艾未未經歷的二元性。報道又特別提及，艾未未因為批評中國當局而被打入冷宮。

展覽的策展人丹塔斯（Marcello Dantas）表示：「展覽會揭示了艾未未的兩個面向」，一個面向是艾未未「從他的文化根源」中汲取靈感，另一個面向是，艾未未「作品中的更激進的一面」。

展覽在里斯本的Cordoaria nacional展出，一直到11月28日，展出的作品有80多件，其中有些是從沒展出過的新作品，如有一個大約1.6米的大理石雕塑，雕塑形狀像捲紙，暗指疫情期間人們曾經蜂擁搶購衞生紙，還有一件新作品是艾未未的軟木雕像。

艾未未的父親艾青，原名蔣正涵，是中國近代的「紅派」作家及詩人，曾留學法國，1958年被打成右派流放新疆，1979年平反。而艾未未在中國期間的創作，一直不容於官方，曾長期被沒收護照，禁止出國。2015年7月，艾未未離開中國後，居於德國慕尼黑，隨後移居柏林。

不過，2019年8月，艾未未接受德國《世界報》（Die Welt）訪問時曾批評德國社會自我中心、不寬容與種族歧視，並表達了離開德國的想法。不久後，他帶同家人離開柏林，移居英國劍橋。2020年9月，艾未未在倫敦老貝利法院外以無聲的方式抗議，反對英方逮捕與打算引渡「维基解密」創辦人阿桑奇（Julian Assange）到美國。

法新社 / 美聯社

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