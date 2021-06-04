首位因報道武漢的COVID-19疫情而被判刑的中國公民記者張展，繼獲比利時自由大學（Free University of Brussels）頒贈的言論自由榮譽獎（Difference Day Honorary Title for Freedom of Expression），以及美國人權組織「對華援助協會」（ChinaAid）設立的2020年度「林昭自由獎」，日前再獲第二十一屆「青年中國人權獎」。

自由亞洲電台報道，「青年中國人權獎」評選委員會召集人王丹週三宣佈張展獲獎消息。5月30日，王丹曾介紹：「我們這個青年中國人權獎，是一批當年八九年廣場的流亡到美國的學生大概有二十人左右，每年大家捐款、湊一筆錢，然後內部評選一個青年人權獎得主，當然就是在國內為人權民主事業作出貢獻的人。」王丹又指，得獎者主要由內地的一些朋友來提名。

「青年中國人權獎」評選委員會成員金岩表示，當初設立這一獎項的目的是為了支持中國國內像張展那樣，為社會進步而奮鬥的年輕民主追求者：「使更多的人敢於站出來向這個專制社會說不，喚醒沉睡的大多數，早日使中國人民生活在民主自由的現代社會裏。」

王丹指，由於今年想作一個新的嘗試，希望有更多的朋友可以參與進來，今年評選委員會選出三個候選人，並於Twitter公佈後再進行海選，今次海選共有近400人參加投票。

金岩透露三名候選人的身份，除了張展，還有曾在清華大學法學院前教授許章潤被指嫖娼時聲援，後涉嫌非法經營罪被捕的北京出版人耿瀟男，以及和張展一樣到武漢報道疫情而一度被扣留的李澤華。

金岩表示：「我們已經通過張展女士的密友通知了她的家人，由於現在當局還不允許家屬會面，等到允許後，會第一時間告知她本人，希望可以給在獄中的她一些鼓勵和希望。」

王丹透露張展的獲獎原因：「我們認為，張展非凡的勇氣與決絕的抗爭不僅鼓舞了海內外的中國人，也引起國際社會的強烈關注。中共當局對張展的殘酷迫害，暴露出其掩蓋真相、言論審查的罪惡，引起各國強烈的譴責。」

自由亞洲電台

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