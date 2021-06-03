面臨疫苗短缺的台灣，獲日本供應以解燃眉之急。日媒報道，首相菅義偉決定，將向台灣提供約120萬劑阿斯利康（AZ）疫苗給台灣，據稱首批疫苗今天下午將送抵桃園機場。台灣衞生福利部長陳時中未有證實消息，僅稱台日政府一直都有努力，「這段時間不放棄任何機會。」

網民支持郭台銘購疫苗

日本放送協會報道，政府的方針是向外供應超過國內所需數量的疫苗，菅義偉前天舉行的「疫苗峯會」上表達日本對外供應3,000萬劑疫苗的意向。當中，供應台灣的約120萬劑疫苗的疫苗，為當前不在日本國內用於公共接種的阿斯利康疫苗。因海外有報告顯示接種後會出現血栓的少數案例，阿斯利康疫苗被排除在日本的公共接種計劃。《產經新聞》報道，由於台灣在2011年311東日本大地震曾鼎力援助日本，因此決定這次支援台灣作為報答。

台行政院前新聞局長鍾琴、國民黨立委鄭正鈐昨發起「小英給我疫苗，快閃總統府」活動，動員支持者開車繞行總統府瘋狂鳴按喇叭，揚言此後每天下午都要來總統府前按喇叭抗議。對於鴻海創辦人郭台銘與旗下的永齡基金會向台灣政府提出要購買德國BNT疫苗，台灣蘋果新聞網昨進行的網上民調顯示，在21,899名參與投票的網友中，高達88.4%表示非常支持，表示不太支持和非常不支持者合共只有7.6%。陳時中昨回應，永齡基金會資料算齊全，但唯一沒看到原廠授權書，會再協助辦理。

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