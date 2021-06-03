本周二（1日），內地新修訂的《未成年人保護法》正式實施，同日，教育部亦頒佈將於9月1日起實施的《未成年人學校保護規定》（以下簡稱《規定》）。《規定》明確禁止教職工與學生談戀愛等行為，引發輿論關注。內媒亦隨即報道陝西一宗真實個案，一名17歲男學生疑被揭與38歲女教職工發生曖昧後跳樓身亡。

居於陝西省西安市的任先生，1日接受內媒訪問時稱，清明節（4月5日）晚上，一名男子找上他，指任先生的兒子與其妻關係曖昧，導致他們夫妻不和，甚至鬧離婚。

任先生感到難以置信，當即向兒子求證，父子倆更為此發生爭執：「我打了娃（兒子），搧了兩個耳光，然後踢了一腳，娃也不承認，從8樓跳下去以後，娃就走了。」

任先生指，涉事女教職工與他們住同一條村，兒子小時候上過契，「娃平時管她叫姨姨，她是看着娃從小長到大的」。

慘事發生後，任先生修復了兒子的手機，發現兒子與女教職工近半年的微信聊天紀錄，語調用詞相當曖昧。「看見他們以前的聊天紀錄，這女的從言語上頭，跟我娃談戀愛。」而且，女教職工曾多次發紅包給他兒子，「累計轉了5,670元（人民幣，約6,877港元）」。

內媒報道這宗個案的時機，正是內地教育部頒佈《未成年人學校保護規定》的同一日。該《規定》對預防性侵害、性騷擾的現有制度進行了系統整合，包括學校要加強性教育、建立系統的預防報告、嚴肅處理等方面。其中，更明令禁止教職員和學生戀愛、發生性關係。

據澎湃新聞報道，《規定》除要求對教職工進行未成年人保護的專項培訓外，還要求學校對學生開展青春期教育、性教育，提高學生們防範性侵害、性騷擾的自我意識和保護能力。同時，學校應建立健全教職工與學生的交往行為準則，學生宿舍安全管理規定，閉路電視監控管理規定等制度，建立系統的預防報告、處置性侵害、性騷擾的工作機制。

《規定》並明確禁止教職工和進入校內人員的6種行為，包括：禁止與學生發生戀愛關係、性關係；禁止撫摸、故意觸碰學生身體特定部位等猥褻行為；禁止對學生作出調戲、挑逗或者具有性暗示的言行；禁止向學生展示傳播包含色情、淫穢內容的訊息、書刊、影片、音像、圖片或者其他淫穢物品；禁止持有包含淫穢、色情內容的視聽、圖文資料；禁止其他構成性騷擾、性侵害的違法犯罪行為。

《規定》還要求學校嚴格執行入職報告和准入查詢制度，不得聘用因虐待、性騷擾、體罰或者侮辱學生等情形被開除或解聘的人士；並建立報告制度，首問負責制度，權益保護機制，如有學生受到傷害，應當及時報告，讓家長、教育部門和學校知曉。

搜狐／澎湃新聞

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