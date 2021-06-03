台中出現首宗確診者死亡個案。死者為78歲老翁，其家族包括老翁妻子、三名兒子及三名媳婦在內，共11人確診。兒子及兒媳無法見老翁最後一面，喪葬事宜也要由當地市議員協助打點。

台中首現死亡個案

老翁為台中北屯大坑里家族群聚中，首宗確診老婦的丈夫。他確診後被列為重症患者，在當地豐原醫院住院治療，前日下午不治，遺體昨日火化。老翁74歲妻目前仍在同一間醫院的獨立負壓隔離病房，其餘11名確診家人，則在其他醫院隔離治療。據報，老翁上月底入院後，肺部狀況持續欠佳。他特別徵求台中市疫情指揮中心同意讓妻子坐輪椅探望自己，為他打氣。老翁病危時，其妻表示，怕無法承受傷痛，最終婉拒見丈夫最後一面。老翁的子女只能透過電話，在老人臨終前與他道別。

與老翁相熟的台中市北屯區市議員曾朝榮指，老翁的三名兒子及三名媳婦仍在醫院隔離治療，聽到父親離世消息，加上無法見老父最後一面、送最後一程，都相當悲痛。曾表示，已協助死者未有確診的女兒購置棺木、骨灰甕等，他亦捐出10萬元新台幣（約2.8萬港元）協助死者家屬辦理喪事。大坑家族群聚案目前已擴大至四個家庭，共21人確診，是台中目前最大的家族群聚感染案。

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