台灣疫情持續，受梅雨鋒面及颱風彩雲外圍環流影響而下大雨，令台灣防疫防災兩邊忙。中央氣象局針對台北、新北、基隆等地發佈豪雨特報，由於雨勢過大，多處地方出現水浸，基隆市府大樓更疑似遭雷擊，造成市府前棟辦公樓層停電。

北市府表示，因颱風及鋒面接近影響，中午12時起北市即開始有持續性的強對流發展，市中心有瞬間強降雨，文山、大安及信義區時雨量均超過100毫米，大安及信義區最大10分鐘雨量均超過30毫米。

目前測得最大累積雨量為大安區福州山站127.5毫米。水利署已發佈南港區淹水一級警戒及松山區一級警戒。水利處較早前通知南港區南深陸閘門因為逼近警戒水位，可能隨時關閉。南深陸閘門因為水位上升迅速已達警戒水位，已於下午約2時關閉。

據氣象局官網資訊顯示，截至下午2時30分為止，台北市大安區公館一帶過去3小時降下234毫米的驚人雨量。

而在大雷雨下，北市信義區已傳出水浸情況，有網民在社交媒體上提醒，「松仁路總站附近淹水了，出入請小心！」

照片見路面多處變成黃泥巴水，部份車輛仍冒險涉水而過。部份路段仍可見到馬路，但淹水較嚴重的地段，都是黃水一片。

下午約1時，基隆市政府部份辦公處所突然停電，台電指出，目前台電外線供電正常，認為是雷擊造成市府內部保護開關跳制，才導致停電，市府前棟辦公處所已恢復供電。

台灣《蘋果新聞網》

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