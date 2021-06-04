在微博擁425萬粉絲的科普大V，日前因以科學角度發文質疑有關日軍「731部隊」人體乾燥實驗的準確性，遭網民及官方圍攻，指其為日軍侵華洗白。涉事作家今日公開道歉外，其所屬的「科學松鼠協會」也道歉及與作家劃清界線，並即日起永久關閉賬號。

鬧出風波的科普作家「Ent_evo」在微博有425萬粉絲，同時是擁397萬粉絲的科學松鼠會成員。Ent_evo周一（5月31日）在科學松鼠協會發文，針對「人體70%是水是日軍731部隊把活的中國人蒸乾得出的結論」的說法提出科學質疑，指人體的水含量早於19世紀已有文獻記載，至20世紀上半葉已有更多不同的估算方法，認為「把活人蒸乾測量含水量不現實」、「沒必要用謠言為731部隊增加新的暴行」。

Ent_evo的言論瞬間引來網民反彈，指摘Ent_evo偷換概念，為日軍暴行洗白及無視歷史證據，強調即使更早便有人體水含量的科學證據，不代表日軍沒做殘酷的人體實驗。

科學松鼠會則在周一晚發「闢謠帖」，指網民的關注點與原文「相去甚遠」，令事件進一步升溫。

有內媒報道指，根據日本作家森村誠一《惡魔的飽食》記載，731部隊確曾進行「活體蒸乾」的殘忍實驗，又指有俄羅斯媒體曾拍紀錄片，訪問曾在731部隊當實習生的清水秀夫，證實部隊曾做「把人活活烤乾」的實驗。而官方組織，如中國警方在線、中國人民抗日戰爭紀念館等也紛紛發文反駁Ent_evo。

群情洶湧下，Ent_evo及科學松鼠會今日先後發文道歉。Ent_evo承認僅從實驗設計有漏洞的角度，「憑印象輕率否定了731人體含水實驗」，並未查證更多史料，以致發表不當和失實言論，稱為糾正偏差，準備到黑龍江的侵華日軍第七三一部隊罪證陳列館等地，再次接受愛國主義教育。

科學松鼠會則稱因內部管理不善，前線運營人員未有謹慎核實並斟酌內容，轉發包含嚴重錯誤的不當言論。該會稱會把Ent_evo永久除名，並刪除其過去發表的所有言論，以及永久關閉賬號。

據了解，科學松鼠會是一個科普作者網絡俱樂部，現有成員100多位，各自受僱於高校、企業、媒體等各種機構。

731部隊全稱「日本關東軍駐滿洲第731防疫給水部隊」，是日軍細菌戰製劑工廠的代號。該部隊假借研究疾病防治與飲水淨化為名，以中國人、朝鮮人、聯軍戰俘作殘酷活體實驗，包括活體解剖、手榴彈炸人、凍傷、火焰噴射器烤人、鼠疫、人畜雜交等。

觀察者網／澎湃新聞網

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）