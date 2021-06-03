內地近月不斷指摘美國電動車Tesla造工差及有安全問題，國家市場監督管理總局昨發通告指，Tesla須回收進口到中國的Tesla Model 3，涉及734輛，指在安全帶及卡鉗螺絲栓出問題。

國家市場監督管理總局將涉事734輛車輛整理出兩大問題。第一類於2019年1月12日至2019年11月20日期間，合共311輛。官方指前排安全帶頂部D形環固定在柱上的螺絲有問題，一旦車輛發生碰撞，螺絲可脫落，存在安全隱患。

深圳車主斷電困車內

另一類涉及2019年2月2日至2019年11月20日期間生產的部份進口Model 3電動汽車，共計423輛。這批車輛可能未按標準扭緊卡鉗螺絲栓，極端情况下會造成車輪無法自由轉動，可能導致輪胎失壓，增加車輛碰撞的風險，存在安全隱患。

深圳再爆Tesla安全風波，有車主充電後車輛黑屏，車門緊鎖，結果在沒有冷氣、密封且達60多度高溫的車內受困15分鐘，車主嘗試用力錘打擋風玻璃無果，熱到「腳尖都在滴水」，幸好在熱心市民的幫助下才破窗獲救。Tesla回應指，初步調查是電池斷電所致，但要進一步調查為何斷電。

國家市場監督管理總局