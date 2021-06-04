「為了拜老頭當選，我們操碎了心，緊張的心都快跳出來了，沒想到鬧了個這麼個結果！」除了玻璃心碎外，內地網民就連眼鏡亦碎滿地，皆因當日滿心以為以親華見稱的「拜振華」拜登擊敗特朗普，當選美國總統後，中國便有好日子過；殊不知，拜登出手更為「狠辣」，周四還簽署行政命令，將制裁與解放軍有關的中國企業由過去的逾30間增至59間，並涵蓋各個主要高科技領域。眼見如此形勢，小粉紅「哀鴻一片」，急發動員令，「你們以後還買美國產品嗎？這是戰爭，沒有硝煙的戰鬥！」「我真不信我們手裏沒有幾個能夠掐住美國喉嚨的產業。」

拜登今次對中國施以「重擊」，內地小粉紅恨錯難返，才發現原來「世間始終你（特朗普）好」，開始追究當天是誰撐拜登，「當初那些使勁罵特朗普，吹拜登的呢？」 亦有網民「感悟」，美國的「反華」力量其實早已形成，拜登跟隨特朗的政策方向，增加制裁中國企業的數目，亦只不過是「川（特）令拜隨」而已。

也有內地網民狠批，作為崇尚自由、開放的全國最大資本主義國家，美國竟向中國企業進行全面封殺制裁，是言行不一致，「嗯！開放、自由、市場經濟？美國帝國主義已經瘋狂了！ 」有網民更質疑，美國以與解放軍有關連的理由，來制裁中國企業的理據，「波音、高通、蘋果、谷歌，哪一個不是涉軍企業？連可口可樂、寶潔、肯德基、麥當勞都與美軍做生意。 」

最可圈可點的是，有網民竟說：「上帝想讓誰滅亡必先使其瘋狂」。

更加多網民開始警覺到，中美之間的經濟與科技戰其實已經打到埋身，「不光意識形態，生意上接着搞事！」「其實這不是經濟切割而是科技切割！」 。有網民想不通，為何中美最高經濟和貿易官員在過去7天內兩度視像通話，兩國經貿關係似有改善迹象，美國仍要在這時向中國進行打擊。「一邊經濟對話，一邊制裁，老把戲了！」「昨天說和美國人商務談判順利，今天就這樣了？」「劉中堂（副總理劉鶴）不是聊得挺好麼？」

不少內地網民主張反擊，「敵人圖窮匕見，居心叵測，必須要從根本上動搖美國的根基，把它從王座上踢下來！」「你們以後還買美國產品嗎？這是戰爭，沒有硝煙的戰鬥！」「等着反制裁吧，波音福特等美國巨頭顫抖吧！」

但有網民開始疑質，北京當局是否有勇氣反制美國，「我是一直想不通，商務部幾年就說要對一些美國企業的反華行為設立黑名單，當時聯邦快遞盛傳拔得頭籌，現在連提都不提了，有甚麼原因嗎？另外，對付美國的各種出拳，我們難道就不能選一兩個對美國實行對等打擊嗎？中美貿易量那麼大，我真不信我們手裏沒有幾個能夠掐住美國喉嚨的產業，而不是只是一句反對？」

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