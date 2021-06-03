由內地自主研發的作業系統鴻蒙（Harmony OS 2.0）昨推出，獲網民一片讚賞。但外國著名科技網站「Android Authority」昨發文，舉出多個例子證明鴻蒙系統與Android 10極為相似，連Android 10獨有的彩蛋都抄襲。有本港資訊科技專家向本報表示：「鴻蒙只是做些相對花巧嘅工夫吸引人，唔係做到咩突破」，形容只是「換咗皮嘅介面」。

鴻蒙有意打破現時iOS及Android兩大系統的壟斷地位，希望取得16%的市場佔有率。華為昨推出兩款平板電腦，包括12.6吋的MatePad Pro 、MatePad 11及智能手錶華為WATCH 3，作為全球首搭載鴻蒙的產品。另外，華為亦開放旗下部份旗艦手機更新至鴻蒙2.0系統。昨央視財經頻道稱，鴻蒙系統打破了以往Android系統、蘋果iOS系統的壟斷地位。不少網民高呼更新後手機順暢度如「絲滑」，甚至湧到小米創辦人雷軍的微博要求小米使用鴻蒙。

搭載Android獨有彩蛋

不過Android Authority 昨發文稱，鴻蒙2.0與Android10有大量相似，對看似新平台的鴻蒙系統感到失望。他們發現，2019年已推出的10.8吋MatePad Pro更新鴻蒙系統，其操作介面與系統Android 10幾乎一樣。報道還提出一個奇異的相似之處，新的鴻蒙2.0系統竟然搭載了一個名叫「Android Q easter egg app」的程式，是Android10獨有的彩蛋系統，能與玩家互動，甚至觸發小遊戲。報道已向華為查詢，華為確認該彩蛋包括在鴻蒙2.0系統內。

MatePad Pro介面似iPad

至於華為新推出的12.6吋的MatePad Pro，報道指搭載鴻蒙2.0後主介面與iPad幾乎相同，相信是「啟發」自蘋果的iPadOS。

中國智能電話研發商魅族前總裁李楠嘲諷：「這發佈會轉場赤裸裸抄襲蘋果，還有進入健康領域甚麽的，只要當蘋果不存在，那麽甚麽幹的事情都可以說引領行業，我算知道為何鴻蒙引起了這麽多反感。」香港互聯網協會開放數據小組召集人黃浩華稱：「用過Android都知有啲熟口熟面。」又指鴻蒙只是「換咗皮嘅介面就值得開發佈會，比較詫異」。

香港資訊科技商會榮譽會長方保僑認為，「鴻蒙只是做些相對花巧嘅工夫吸引人，唔係做到咩突破」。他留意到小米等國內大牌子都未有表態是否使用鴻蒙，「無人會無端端雙手奉送自己嘅份額畀對手。」他擔心，一些常用應用程式未必完全兼容，外界未必認證，相信未來華為要守候一下。

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