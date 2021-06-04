台灣疫情嚴峻，日本政府已承諾向台灣提供約120萬劑阿斯利康（AstraZeneca，AZ）疫苗。據台灣《蘋果》獨家掌握的資料，這批疫苗將於今天上午11時45分自東京成田機場起飛，下午2時40分抵達台灣桃園機場，由日航JL 809班次執飛此次運送任務。碰巧今日是「六四」32周年，台灣網民感謝日本之餘，還說：「64天安門這天送來格外有意義呢」、「特別挑中共日曆上，唯一空白的那天」、「是要氣死北京嗎」。

日本《產經新聞》則爆料指，這次是日本前首相安倍晉三及自民黨議員在背後推動，才能迅速向台灣提供疫苗。

另外，美國總統拜登承諾捐贈全球8,000萬劑疫苗，白宮早前公佈細節，台灣等東南亞、南亞國家可獲分700萬劑，品牌包含輝瑞BNT、莫德納和強生（Johnson and Johnson）三款。

不時公開月旦政事的台灣財信傳媒董事長謝金河則在Facebook指，「這場疫苗大戰背後千絲萬縷！」他表示，這一陣子，美國總統拜登不斷使出殺手鐧，要求情報機構3個月內徹查武漢實驗室是否病毒的源頭；然後是經濟戰，這次美國大印鈔票，幾乎沒有底限，美國正在營造通貨膨脹，中國大陸則全力壓制通貨膨脹，接下來美中經濟大戰，勢必成為全球最重要的戲碼。

謝金河強調，當台灣人民極度渴望疫苗的時候，大陸不但沒有伸出援手，且屢屢用「以疫謀獨」封殺台灣洽購疫苗的機會，兩岸關係可能越走越遠，甚至未來世界每個國家都會被迫選邊站，台灣的人民、有志大位的政治人物，恐怕都會捲入漩渦中，藉這次疫情台灣又被拱上最前線。

至於台灣行政院昨日拍板的紓困4.0預算案，今日起發放個人紓困現金，本月15日起開始發放孩童家庭防疫津貼。根據教育部公佈的做法，申請網站上線後，家長只要到網頁輸入身份證號碼、和小孩的健保卡號，並輸入帳戶，1萬元新台幣（2,789港元）津貼就會入帳。家長亦可使用銀行自動櫃員機 （ATM），選擇系統中「孩童家庭防疫補貼」一項，同樣可領取1萬元現金。

台灣《蘋果新聞網》

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