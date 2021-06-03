內地年輕人近日熱議「不跪不站」的躺平主義，成為社交媒體的熱門話題，90後女博士劉明偵的名字，同樣打上微博熱搜榜。劉明偵在英國名校畢業、曾被科學期刊《自然》主編稱讚，之後卻放棄百萬英鎊年薪回中國，出任一間大學的副院長，近日她更躋身內地科學技術專業團體、中國科學技術協會（中國科協）的常委，引發不少網民起底，試圖了解這名年輕學霸的底細。

內媒前日報道，現年30歲的劉明偵，上月30日於北京舉行的中國科協第十屆全國委員會會議上，獲選為常委之一，不少網民紛紛詢問：「劉明偵是誰？」

公開資料顯示，現年30歲的劉明偵在重慶出生，小學時已是學霸，成績優秀，之後考上當地名校重慶一中。18歲高中三年級時，她沒有參與內地高考，反而是尋找到英國留學的機會，她沒考上第一志願劍橋大學（University of Cambridge），而是到英國布里斯托大學（University of Bristol）攻讀電子電器工程。

劉明偵在2011年以全系第一名成績畢業，獲得一等學士學位，之後她考入劍橋大學工業系統製造及管理工程系攻讀碩士，其後到牛津大學攻讀博士，至2015年獲得博士學位。其間，她以第一作者身份於《自然》（Nature）發表關於鈣鈦礦太陽能電池製備工藝的研究，並指可以解決電池及工業化發展的樽頸問題。

劉明偵的論文獲當時《自然》的主編讚揚，稱其論文「引領風騷」，並稱劉女在時間緊、任務重的情況下，花不少精力做出如此結果，「中國才女還這麼年輕，真的很了不起」。論文亦引來英國、澳洲及美國媒體作跟蹤報道，亦成為鈣鈦礦太陽能電池領域內，引用次數最高的三篇論文之一。

取得博士學位後，劉明偵的導師希望她繼續留在大學的光伏研究中心工作，並且開出百萬英鎊年薪的優厚條件，同時亦向她提出到法國工作，薪金更為豐厚，但她卻決定回到中國。

2015年10月，25歲的她入選電子科技大學百人計劃，並簽約到該校的微電子與固體電子學院工作，成為教授、博士生導師。對於為何選擇回國，她接受內媒訪問時說：「在英國，也許會有相對完善的條件和平穩的生活……一眼能望到10年、20年後的樣子……好像缺點挑戰性。」

回到中國，她在電子科技大學組建自己的團隊，成立應用化學研究中心，開始太陽能電池研究，並且擔任電子科技大學材料與能源學院副院長。在她的主持下，她參與多個國家科研學目。去年1月，劉明偵的團隊在太陽能電池研究方面取得重要進展，並在國際著名期刊《Nano Energy》、《Solar RRL》上連續發表多篇關於進一步提升鈣鈦礦太陽能電池和柔性鈣鈦礦太陽能電池光電轉換效率的研究論文，以及高效柔性鈣鈦礦太陽能電池器件結構組分的綜述論文 。

在別人眼中，劉明偵是「人生勝利組」，30歲可以成為中國科技團體中的常委，但她表示，當初出國留學曾遇到不少困難：「第一次上課，老師就發了一個電路板，我從未見過，同學們都會操作，我連開關都找不到，當時心裏很沒底……最初幾個月，課堂錄音要反覆聽兩三遍，才能完全吸收。」

「兩耳不聞窗外事」的性格，讓她申請劍橋碩士時一波三折。她指碩士課程多偏向應用，要到各種工廠實習，可劉明偵說她只會埋頭苦讀，唯一課外生活就與幾個重慶女孩周末時一起做美食，缺乏對應用的思考。第一次與劍橋導師通電話時，對方稱劉女的答案太理論化，認為「不太適合應用的課程」。最後，她拿到導師一封兩頁A4紙的推薦書，才讓她有面試的機會。

劉明偵亦回憶當年《自然》發表論文前，每天有十多小時在學習或工作，對她而言這已是生活日常，回到中國、擔任研究生導師後，她亦習慣晚飯後回實驗室繼續工作。

《中國青年報》／科學網／新浪微博

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