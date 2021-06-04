今日是「六四」32年。有線電視報道，北京天安門廣場今日保安明顯加強，有公安車在場戒備，更截查可疑車輛。不過，旅行團及一般民眾仍可自由進出天安門廣場一帶。至於盛傳當年死傷最慘烈的木樨地，則有不少便衣人員把守，地鐵站部份出口被封閉。而安葬部份「六四」死難者的北京萬安公墓，亦如過往一樣氣氛肅然，來往的公路均設有查車路障。

在台灣，執政民進黨表示「天安門事件」為大陸人民帶來難以撫平的傷口，更讓國際社會對中共產生極度不信任感，但中共政權至今不思改革，制訂「港區國安法」，破壞「一國兩制」和「高度自治」等。

民進黨謂，中共種種舉措一再背離當年天安門運動當中，人民與學生所追求的民主精神，形容是「堅持在違反普世價值的歷史道路上一路走到黑」，又批評港府禁止六四集會，明顯是要符合北京當局的政治邏輯，批評中共不相信民主，實則比病毒更令世人擔憂。

前學運領袖王丹則形容，香港維園燭光晚會連續第二年不准舉行是意料中事，他希望大家不要走上街頭悼念，不要作無謂的犧牲，只要心中不忘六四，世界就會看到香港人心裏的燭光。

王丹說：「我的心情不是失望，而是憤怒。在《國安法》實施之後，這完全是意料中的事情。香港整個政治進入一個黑暗時期，我覺得未來也不會再有維園晚會，只要《國安法》還在。」

王丹又指控中共隱瞞新冠疫情，導致疫情擴散，某程度再次證明，中國若缺乏政治改革和言論自由，會對人民生命財產造成損害。他指出，這些正是32年前，天安門廣場上學生的呼聲，又表示若當年學生的呼籲被接受，疫情或有不同結果。王丹認為，美國拜登政府應以更務實手段，同西方國家促使中國結束一黨專制，往民主方向發展。

另一位前學運領袖李恆青則指，今年香港和澳門均無法舉行悼念活動，反而在全球各地激起更強烈反彈。他又謂拜登政府大體上延續特朗普政府對華政策，並且強調聯同美國盟友反制中國，反映民主共和兩黨對華立場趨同。

美國之音/ 中央社

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