廣東疫情持續蔓延。內地昨通報前日新增的15宗本土確診個案，全部來自廣州，當地封城措施繼續擴大，繼荔灣區中南街全域實施封閉管理後，白鶴洞街及東漖街昨亦被納入封城區，14萬居民受影響。廣州處理疫情的指定醫院市八醫院院長雷春亮表示，今輪疫情患者病毒量高，傳播力強；他又透露，有四名確診患者是在接種第一針疫苗後被感染。

四人打第一針後感染

雷春亮表示，根據臨床觀察，發現此次疫情的病例有四大特點，包括患者普遍病毒載量高，病毒的傳播能力很強，患者病情進展迅速且潛伏期短，以及核酸轉陰性時間長。他亦指，今次疫情中，有四名患者已接種第一針新冠疫苗，還沒來得及打第二針就被感染，但目前發現，接種一針後受感染的患者，基本上病情都不重。廣州昨將「封閉管理區域」，擴大到3.1平方公里的白鶴洞街，和4.4平方公里東漖街，居民被要求嚴格居家，足不出戶。此外，荔灣區沖口街、海龍街等多個區域，亦調整為「封控管理區域」，人員只進不出，嚴禁聚集。該兩種區域的居民須都進行多輪核酸檢測。廣州番禺區則對區內部份區域禁止食肆堂食。

鄰近廣州的珠海亦嚴陣以待，昨正在珠海藝展國際酒店隔離的港人林先生對本報表示，早上酒店突然要求所有住客執拾行李，指當局將在下午兩點用旅遊巴士載他們到市內其他酒店，以便騰空該酒店集中接收來自廣州的需隔離人員。

國家衞健委