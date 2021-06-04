今日（4日）是八九六四32周年，海外各地民眾都在紀念六四，唯獨發生事件的地方—中國，官方刻意淡化六四，甚至禁止民眾談論六四，絕大部份的年輕人都不清楚這段歷史，有河南老師接受自由亞洲電台訪問時指，教科書受到嚴重的審查，六四被抹去，學生無從得知那一段歷史，但她表示，歷史會透過民間口耳相傳，傳承不斷。

湖南中學教師甄女士對自由亞洲電台說，由於信息封鎖、教材受到嚴格的審查，加上內地政府從新聞媒體到教材等領域，都刻意將六四抹掉，年齡較小的孩子就不會知道這件事。「即使有聽說過，但根本不知道起因和當時那種慘烈的程度。」

甄女士表示，在教科書中，除了八九民運不能提，就連中共前總書記趙紫陽的名字也要迴避。「這些人被故意的淡出公眾視線。無論哪一代領導人，其功過是非，最起碼這些已經過去的事情，應該讓民眾了解，讓民眾去評價。為甚麼不敢讓群眾評價？」

甄老師認為高壓和信息封閉的中國成長的新一代，只圖享樂，對於他們，手機裏的資訊更重要，「發抖音、點讚，把自己的視頻搞得非常漂亮，美化自己。對公平正義，他們沒有這個概念。」公平正義，在他們眼中只是別人的事，與自己沒關係。

河北文史學者李浩認為，中國年輕人對六四事件一無所知的原來，源於內地當局的訊息壟斷，以及對當年知情者封口。

最近二、三十年，內地對於有關六四和趙紫陽的訊息管控非常嚴格，壟斷了訊息來源，例如新聞媒體、自媒體、教科書、出版物、文學作品及影視作品等等。他指，即使有信息不經意出現在文學作品或微信群內，亦會遭迅速刪除。

因此，現在中國年輕人接觸到的訊息基本上是當局想讓他們知道的，擔心的是年輕人知道那一段歷史，然後會尋根究底，查找真相。當局為了阻止經歷過六四的人把消息傳給下一代，往往實行白色恐怖。經歷過八九民運的李浩說，「這種白色恐怖體現在莫談國是，團結起來向錢看啊，發大財啊。這種萬馬齊喑的局面，使得當年的目擊者都被逼閉嘴。對於任何談論中共不喜歡的政治話題，當局就會砸你的飯碗。」

雖然當局全力封鎖六四等敏感訊息，但是在民間，40歲以上的人，都知道發生在1989年春夏之交的那一場轟轟烈烈的民主運動，遭到當局武力鎮壓。數十年來，關於六四的傳聞，在民間口耳相傳，傳承不斷。

自由亞洲電台

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