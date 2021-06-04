兩岸最新疫情：大陸昨（3日）新增24宗確診，其中15宗為境外輸入病例，分別是上海5宗，廣東2宗，雲南、北京、內蒙古、淅江、陝西各1宗。大陸累計報告確診91,194宗，累計死亡4,636人。

廣東衞健委通報，6月3日，省內新增7宗本土確診病例，廣州佔6宗，佛山佔1宗，為無症狀感染者轉確診，新增1宗本土無症狀感染者。

內地疫情反覆，為配合廣州荔灣區域疫情防控升級，佛山市本月4日淩晨起，推出多項交通協同管制，封閉與廣州封控區域接壤的道路。

佛山市交通運輸局凌晨宣佈，為加強廣佛兩地聯防聯控，實施多項兩地協同交通管制，包括結合廣州市封控區域道路管控情況，對佛山市穗鹽路、五丫口大橋、沙尾大橋等與廣州市封控區域接壤的道路實施封閉。

而廣州市昨（3日）晚宣佈封控區域內巴士線路全部暫停營運，高速公路只保留1-2個出入口，並停止巡遊出租車、網約車、共享單車運營，廣佛地鐵有多站實施只出不進等管控措施。

番禺區為進一步控制疫情，由今（4日）起至17日，由部份區域限制堂食，擴大至整個番禺區的所有餐廳亦禁止堂食，為期14天。整個番禺區市民需使用穗康通行碼（葵花碼），要求進店人員佩戴口罩、測量體溫、掃碼等防疫措施。

廣州醫科大學附屬市八醫院感染病中心首席專家蔡衛平昨（3日）接受內媒訪問時指，這波廣州本土病例有一個顯著的特點就是無論有症狀還是無症狀，其病毒載量都很高，而且不是一般的高，跟之前的病人相比，其病毒量高出幾乎接近一倍。蔡表示，這樣意味病人的檢測轉為陰性時間比較久，住院時間也會比以前要長。

國家衞健委／廣東衞健委／澎湃新聞

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