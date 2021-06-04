六四32，香港人第二年被禁止到維園集會公開悼念，台灣總統蔡英文卻在全程投入抗疫之戰下，仍一如過往在Facebook發文，表示「懷抱着相同信念的人們，更要互相扶持」。

蔡英文寫道：「6月4日這一天，來自日本的疫苗即將抵達台灣。我們感謝從同樣堅持自由民主價值的夥伴手中，得到了及時的援助，讓民主的台灣對民主更有信心。」

她接着謂：「我們也不會忘記，32年前的這一天，在天安門廣場上犧牲的年輕人，以及過去年復一年，總是透過燭光悼念六四的香港朋友。我相信所有以自由民主為傲的台灣人，永遠不會忘記歷史上的這一天，更會緊緊堅守着信念，不因風雨而動搖」。

蔡英文在過去多年來每年都會發文，公開悼念「六四」。去年，她在Facebook貼出6月4日的日曆照片，暗指大陸每年都把6月4日「遺忘掉了」。此外，她在文末又表示「祝福香港」。

另外，台灣前總統馬英九今早亦在Facebook發文表示，在台灣疫情仍然嚴峻的此刻，讓他百感交集，他並重申自己多年來對北京當局的呼籲：「面對歷史，就事論事，是非分明；面對家屬，將心比心，療傷止痛」，並祝禱台灣早日走出疫情，兩岸盡早恢復交流。

在台灣，執政民進黨表示「天安門事件」為大陸人民帶來難以撫平的傷口，更讓國際社會對中共產生極度不信任感，但中共政權至今不思改革，制訂「港區國安法」，破壞「一國兩制」和「高度自治」等。

民進黨謂，中共種種舉措一再背離當年天安門運動當中，人民與學生所追求的民主精神，形容是「堅持在違反普世價值的歷史道路上一路走到黑」，又批評港府禁止六四集會，明顯是要符合北京當局的政治邏輯，批評中共不相信民主，實則比病毒更令世人擔憂。

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