台灣疫情仍未見回穩，疑似出現赴美接種疫苗「逃亡潮」。桃園國際機場5月下旬後的每日出境人次較疫情爆發前上漲逾三成，有旅客坦言是要去美國打疫苗。持激進台獨立場的自由台灣黨創黨主席蔡丁貴昨呼籲「勇敢的台灣人」參加台灣製疫苗的三期臨床實驗，但卻稱自己因已在美接種兩劑疫苗而無法參加，被譏「老台派（獨派）就是誠實」。

台灣中央流行疫情指揮中心昨公佈全台新增364宗本土確診個案，當中新增17宗死亡個案，另追加219宗「校正回歸」病例，總計583例。指揮官陳時中稱，年輕人染疫比例有增加趨勢，5月10日以前20至39歲者感染者佔整體個案僅34%，5月11日至6月2日比例下降到19.9%，但前天新增個案比例卻升至25.2%，顯示年輕人可能有些防疫鬆懈。他呼籲民眾在端午節連假盡量避免返鄉，「不要做長距離的移動」，指揮中心將與交通部協調把連假的長程公共運輸載客量維持在兩成以內。

半導體廠45人中招

苗栗縣昨新增34宗病例，其中32例為京元電子廠群聚感染，全廠累計45人確診，當中主要為外籍移民勞工。陳時中指苗栗出現移工群組，疫情似乎出現新高峯，形容是「不好迹象」。當地政府昨已對全廠7,300多名員工全面篩檢，有群聚移工宿舍也先一人一室隔離，希望盡快控制疫情。在全球最大晶片製造商台積電總部所在的新竹市，市長林智堅對法新社稱密切關注京元電子移工群組，「新竹市不僅要保護居民，同時要保護世界最大半導體產業的基地。」

自5月爆出疫情後，台灣出境赴美人數不斷上升。桃園國際機場前天共有2,586人搭飛機離境，昨天回落至1,543人，但仍處於高位。有旅客表示是要去美國打疫苗，也有旅客直言6月至8月本來就是飛美旺季，因為這段時間美國的學校陸續開學，但也會順便接種疫苗。原本長榮航空台北至洛杉磯航班6月份僅飛航每周三班次，但預計自下周二（8日）起改為每天飛航一班次，顯見訂位率攀升。據台灣蘋果新聞網搜集桃園國際機場近日的出境數據統計，出境旅客在5月下旬後有微幅攀升的趨勢，其中19日、21日、28日的出境人次都破2,000人，相較於15日之前出境人次每日多在1,500人以下，顯然5月下旬台灣本土疫情升溫後，出境旅客人數較多。

「老台派」自揭在美接種被轟

台灣兩間疫苗生產商開發的疫苗目前仍在二期試驗的收尾階段，自由台灣黨創黨主席蔡丁貴昨在臉書帖文，「呼籲勇敢的台灣人參與台產疫苗的第三期臨床實驗」。但自己因已在美國施打兩劑疫苗而無法參加。有網友批評：「自己跑去美國打疫苗，哪有立場吹國產？」名嘴朱學恆在臉書回應：「老台派就是誠實。」另外，上月底一名確診旅客持核酸檢測陽性證明乘搭立榮航空班機，從台北松山機場順利出境到福建廈門。立榮證實，該名陳姓旅客在抵達廈門機場後，在當地檢測陽性，已將此個案通報衞福部疾管署，並配合相關疫調措施。

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