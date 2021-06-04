今日是六四事件32周年。官方喉舌《環球時報》總編輯胡錫進昨天（3日）於Twitter發帖，指中國人不會忘記六四，但認為西方國家通過事件來挑釁中國社會是徒勞的，而且事件已時隔32年，反而不久前美國國會才發生暴亂，「如果你想譴責國家暴力，那就先譴責美國國會的鎮壓」。此外，亦有網民在今天這個特別日子，到COVID-19「吹哨人」李文亮生前的微博留言，「今天來你這哭一下」，甚至寫道「不曾忘記，也不能忘記」。

胡錫進稱，中國人不會忘記天安門事件，相反，會根據中國的發展道路，以及其他國家發生的顏色革命來不斷進行反思。他又表明，西方社會透過紀念六四事件來挑釁中國社會，註定是徒勞。

胡錫進再表示，六四事件發生在32年前，如今許多中國人已未必完全了解這件事。但美國國會暴亂就發生在不久以前，如果想譴責國家暴力，應先譴責美國國會的鎮壓。

有網民在Twitter表示支持，稱「至少你沒有否認這不是『國家暴力』」，但亦有網民表示疑惑：「到目前為止，有那個中國人誰對六四進行了反思？」「提醒我美國在哪裏用坦克輾過他的公民？」「多麼令人尷尬的邏輯扭曲！」

COVID-19「吹哨人」、武漢中心醫院眼科醫生李文亮醫生去世後，其生前最後一條更新的微博帖文變成「哭牆」，不時擠滿內地網民的留言。就在六四 32周年之際，有網民特意到其微博留言，因擔心內容會被河蟹，留言多是婉轉表達，如「真心話不能自由講，這是恥辱」、「今天來你這哭一下」、「不曾忘記，也不能忘記」。

Twitter／新浪微博

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