內地網絡經濟盛行，在互聯網直播帶貨，或直播暴飲暴食接受打賞，為不少人帶來豐厚收入。不過在內地直播中亦經常出現涉及色情、暴力或不雅內容，其中一個平台微信亦要對此出手，微信安全中心周四通報，根據日常監管中發現的違規現象，綜合出11種違規內容，包括封殺討論時政，甚至不可刻意扮醜或在鏡頭前挖鼻孔，當局要求主播關注相關規範，避免被平台處罰。

微信安全中心公佈的規範中，包括違反國家法律法規或行業規範、涉及未成年人、違反社會公序良俗或價值觀負面消極、低俗、惡意或不合規營銷、侵權、錄播、 低畫質、引人不適或容易引起模仿、不雅，以及穿着不符合平台規範。

其中，直播者如化妝時刻意扮醜、內衣褲套在頭上、挖鼻孔或故意播放讓人心理不適的密集恐懼症圖片，都屬於引起他人感官不適，均禁止在直播中出現。

此外，微信亦再收緊言論自由，明確禁止談論政治敏感內容，危害國家安全，洩露國家秘密，顛覆國家政權，破壞國家統一，損害國家榮譽和利益；而除具備相關資格的賬號外，其他直播頻道禁止播放時政、社會新聞類的內容，又不可輸出不良價值觀，即日後有直播主談及近日熱門的躺平主義，都有可能違規。

而針對不雅或低俗的直播內容，微信亦有非常具體的規範，包括禁止直播者進行具性挑逗、性誘惑的表演或動作，又關心女主播的走光風險，禁止她們「彎腰顯示胸部輪廓」、「撩上衣、裙子下擺」或猜內褲顏色、打屁股等遊戲，亦不可講黃色笑話或討論兩性生活技巧， 甚至禁止在床上，以床單、被子為道具進行直播。

微信又對直播主的衣着有嚴格規定，男性不可赤裸上身或僅穿內褲，女性上身則正面不可露出乳溝或內衣，背部裸露亦止於肩胛骨，下身褲子或裙子要高於肚臍下2厘米，亦不可身穿內衣、比堅尼、透視裝、漁網襪、低腰超短褲等進行直播。

澎湃新聞網

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