內地科企巨頭騰訊和抖音母公司字節跳動全面開火。騰訊副總裁孫忠懷周四（3日）發表「短視頻（短片）豬食論」後，即晚遭字節跳動副總裁李亮反駁。周五，字節跳動更發表達52頁報告，詳述騰訊3年來封禁打壓短片平台的情況，指至今每日仍有近半億人次被阻分享抖音到微信或QQ。

騰訊與字節跳動這輪的高管隔空罵戰，源於孫忠懷周四在第九屆中國網絡視聽大會上，稱部份低智低俗短片長期影響用戶心智，迅速拉低一代人的審美品味，「個性化分發太厲害了，你喜歡豬食看到的就全是豬食」。

周四晚，字節跳動副總裁李亮即在微博回懟騰訊：「號稱已經有數億用戶的微信視頻號，是目前唯一一家沒有按要求上線『未成年模式』的短視頻平台」。

他又批評，「騰訊自己大力發展短視頻的同時，一直在攻擊短視頻行業」。

到周五，字節跳動更於官方公眾號發佈《字節跳動遭遇騰訊屏蔽和封禁大事記（2018-2021）》，直指騰訊某高管在公開場合以豬食論污名化短片行業，是極其傲慢且不公允。長文又指出，3年多來，騰訊大力投入發展短片同時，以各種方式屏蔽、封禁、污名化短片同行，對字節跳動旗下抖音、火山小視頻、西瓜視頻封禁3年，波及用戶超過10億。直到現在，由於微信的封禁，每天仍有超過4,900萬人次主動分享抖音至微信/QQ時受阻。

不過最新情況是，該篇博文顯示，「該內容已被發佈者刪除」。

證券時報／界面新聞

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