香港警察動用大批警力打壓六四集會，令台灣成為兩岸三地唯一一個地區能公開舉辦悼念活動。台灣人權團體會兵分兩路，在線上線下舉行悼念活動，而且參與籌備的團體還包括在台的泰國和緬甸組織，並將會在悼念晚會上發表演說，這是首次有「奶茶聯盟」相關組織參與台灣的六四悼念活動。

華人民主書院、台灣人權促進會、西藏台灣人權連線等27個台灣公民團體籌辦的悼念活動，包括今日下午4時至晚上8時，在台北自由廣場設「微型悼念亭」，同一時間容許最多9人獻花悼念，主辦單位昨晚已曾測試，用燈管砌出「8964 32」的字樣。

今晚7時，亦會舉行六四線上悼念晚會，與美國非謀利組織「人道中國」串聯，加入全球24小時悼念的行列。晚會邀請六四親歷者吳仁華、吾爾開希、海外中國異見藝術家巴丟草、中國流亡人權律師陳建剛、台灣立法院長游錫堃、立法委員林昶佐及邱顯智亦會發言。

銅鑼灣書店負責人林榮基表示，香港人失去遊行示威的自由，台灣已是反極權的第一線，他今晚也會到自由廣場，並鼓勵在台港人一齊參與，表達自由參與集會的訴求，及悼念為追求自由而犧牲的民眾。

華人民主書院倡議主任郭歷軒早前表示，黃之鋒等多人因參與六四集會活動而遭判刑，香港、澳門更直接禁止集會活動，令人痛心，嚴厲譴責中共及港府，會在台灣延續六四紀念精神。

今年參與的組織中還包括在台灣的泰國和緬甸組織，並將在悼念晚會上發表演說。這也是泰國、香港和台灣等地網民因反對北京而建立的「奶茶聯盟」，相關的組織首次參與台灣的六四悼念活動。

台灣推動泰國民主聯盟 （Taiwan Alliance for Thai Democracy）發言人，在台灣的泰國留學生範偉明向《德國之聲》表示，泰國去年的學生運動，是要反對獨裁的軍政府，爭取民主自由，因此在六四這天，希望能一起反對獨裁政府，不分國籍。他又指獨裁政府對待人民的方式都有特定模式，像泰國1973年的學運，軍方血腥暴力鎮壓，所以「必須記住無辜犧牲的人，並持續為他們的理想努力，六四天安門事件也一樣。」

另一緬甸組織Myanmar generation Z taiwan的發言人張如明亦指，今年在緬甸發生的軍事政變和示威抗議，造成許多民眾死傷，讓他更深刻體驗到「民主與人權的重要性」，因此會為了民主及人權而參與六四悼念活動，要求極權政府、中國政府要尊重人民及重視人權。

六四悼念活動也在東南亞引起迴響，泰國奶茶聯盟成員表示，天安門事件與泰國情況類似，「這是政府的可恥行為，不應得到原諒」。他們表示，雖然今年6月4日因疫情無法舉辦紀念活動，但他們會通過社交媒體上發佈#MTAForTiananmen的連署活動，紀念在六四中逝去的人。

泰國朱拉隆功大學學生會今日發聲明，譴責中國政府不承認六四悲劇，且不斷侵犯人權。

台灣《蘋果新聞網》／《德國之聲》

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