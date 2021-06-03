廣東疫情蔓延的同時，缺電問題也持續惡化。部份地區的工廠限電已升級到每周「開三天停四天」，衝擊生產。有廠家表示為追趕生產進度，有電時要日夜加班生產；也有廠家需要把定單發給有電的行業代產，成本大增。另外，有企業偷開冷氣，遭加罰停電48小時。

經濟復蘇加速，加上酷熱天氣，今年以來南方電網用電負荷需求創歷史新高，加上電媒價格不斷上漲，供電持續緊張，廣東部份地區已實施限電措施，要工廠「錯峰（輪流）用電」，由5月中的「開六停一」至「開五停二」，現時更升級到「開三停四」。報道指，東莞市日前有基層社區公告，今年全市供電「形勢嚴峻」，為「電源性缺電」，錯峰措施有可能延續至年底。

莞企偷開冷氣被斷電

目前，廣東部份地區的工廠已要「開三停四」，工廠只能在正常供電的日期安排工人早晚輪班生產。為了生產，有些廠家只好自行準備發電機組。佛山順德區北滘鎮提出，計劃安排不少於2,000萬元人民幣（2,429萬港元），獎勵和補貼企業自備發電機或配合節約用電。對於未遵守限電的企業，例如在輪休日擅自用電生產，會予處罰，例如加長停電時間。東莞大嶺山鎮一工業園曾有企業未按要求停用冷氣，最終整個工業園也被斷電，追罰停電時間48小時。

界面新聞/e公司/《中國能源報》