廢紙值錢過廢鐵？沒錯！內地自今年1月開始，嚴禁進口包括廢紙等的固體垃圾後，廢紙價格便一路上漲，今年5月更連續多次上調，近日更比去年同期增加了25%，已高於同等重量的廢鐵價格。

「最近三兩天就可以收購一噸廢紙，以往都需要近一周，廢紙收購價走高主要就是國家禁止進口洋垃圾了，再加上環境保護大於天的理念，很多收購站白天都不敢開門，我們送去收購站每噸價格也會多一點，能賣到兩千左右。」內地流動收紙攤販劉先生不諱言，現時廢紙「求過於供」，價錢因而一直居高不下。

據中國紙業網稱，自去年造紙行業全紙種出現大幅上漲，直到今年3、4月紙市場才有了下行趨勢，但是僅僅幾天後，江河、仙鶴、太陽、華泰、APP（中國）、晨鳴等幾個大型紙廠就宣佈五一開始漲價，多間中小型紙企紛紛跟漲，距今紙價一直保持上漲態勢。

「木材、木片、漿板等原材料的上漲，會帶動廢紙的上漲；紙張、紙板價格的上漲也會傳導到廢紙、廢紙板，使其價格上漲。而進口廢紙指標進一步收緊，以及遠期完全取消的政策，使得進口廢紙的替代品，國產廢紙的需求增加，推動廢紙價格上漲。」業內人士表示，內地自今年1月1日禁止以任何方式進口固體廢物後，廢紙便出現新一輪漲價潮。

與此同時，木材、紙漿等原材料，也出現不同程度上漲，令到紙價升得更高。再加上疫情影響，幾個傳統的木材、木片、漿板的出口大國，生產都受到影響，產量以及運輸量大減。

根據有關數據顯示，5月廢紙價格已連續多次上調，最高每噸上調100元人民幣（下同，121港元）。上月21日至27日，「國廢」（國內廢置）黃板紙一周平均價格（周均價）為每噸2,376 元 （2,881港元）、國廢書頁紙一周平均價格為每噸2,405元（2,917港元）、國廢報紙則為每噸3,001元 （3,640港元），比去年同期上漲逾1/4。

至上月28日，國廢黃板紙周均價為每噸2,370元（2,874港元），廢鐵報價每噸2,320元（2814港元），一斤廢紙所賣的價格要高於一斤廢鐵。

據悉，內地一些造紙龍頭企業通過在海外國家佈局產能，來緩解國內市場壓力。山鷹紙業、玖龍紙業、太陽紙業等企業紛紛出手，在北美、北歐及東南亞等地區不斷進行併購或擴建。不過，業界相信，待全球疫情穩定，各國經濟活動恢復正常，國際上的木材、木片供應恢復正常，漿板、紙張的價格才會逐步小幅回落。

《華夏時報》

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