中國被指瘋狂「竊取」歐美各國的科技機密與情報，迫使美國總統拜登早前簽署行政令，將前朝特朗普政府制裁中國企業的黑名單進一步擴大。美國之音報道，中國主要是透駐外使領館的科技外交官，來拉攏與外企合作藉此獲得想要的高科技情報或技術。有調查研究更發現，去年被美國政府下令關閉的中國駐侯斯頓領事館就是其中一個科技「間諜」大本營，有9成傳回中國的美國科技訊息，都是來自該領事館。

報道指，喬治城大學安全與新興技術中心高級研究員Ryan Fedasiuk與同事，最近發表名為《中國的外國技術願望清單》（China’s Foreign Technology Wish List）的報告，發現中國科技外交官在2015年至2020年期間，發回的642份國際合作項目訊息，協助「那些看起來是私企」的中國企業獲得外國科技投資項目，讓中企能夠投資特定領域和企業，以及推進有關的研究項目。

Ryan Fedasiuk稱，中國目前在駐52個國家的領事館派駐大約150名科技外交官，他們在中國獲取外國技術的戰略中，扮演掮客（中間人、買辦）的角色。

報告揭開了中國科技外交官的搭橋模式，首先是確定中國國內需求，然後藉由華人團體和中共統戰系統，了解海外科技前沿動態，發掘中企和機構可建立聯繫和投資的項目和人才；接着，與海外行業組織和中共統戰組織協調舉辦科技投資對接活動；最後，就是將外國技術轉化為中國國內利益。

中國科技外交官對哪些技術項目感興趣？報告對642個國際技術合作項目進行分析後發現，項目涉及最多的是生物技術，其中有190個項目與「中國製造2025」中所列的生物醫藥和醫學儀器產業有關；其次是訊息技術，有171個項目的關鍵詞與人工智能和機器學習相關，還有幾個項目涉及集成電路設計和半導體製造設備。

例如，中國駐以色列大使館2019年7月推薦，中國企業與以色列激光雷達公司Innoviz Technologies合作。成立於2016年的Innoviz公司，被認為是激光雷達行業的黑馬，其研發的激光雷達是自動駕駛汽車的關鍵要素之一。結果半年後，Innoviz公司宣佈與陝西重型汽車有限公司合作，在中國開發部署無人駕駛卡車。

報告特別提及，中國駐侯斯頓領事館在中國全球科技訊息蒐集行動中，扮演重要角色。該館被美國政府下令關閉前，曾是推薦國際合作項目最多的中國駐外領事館，而且有關美國項目近9成的資訊都是來自於該館。

報道指出，領事館2020年7月被美國政府關閉後，中國國際科技合作網發佈來自美國的國際科技合作項目數量驟減，目前為止只有1個。

美國之音 / 台灣《自由時報》

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