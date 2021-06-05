大陸因應少子化問題最近全面開放三孩政策，成為熱門討論話題。台灣作為全球生育率最低地方，令高等院校爆退場潮。花蓮的台灣觀光學院因收生不足宣佈停辦，是7年來第6間停辦的私校，另有2間已停止招生，估計未來每年有3至5所私立院校會退場，或產生逾萬名「高校難民」。

餐旅型技術學校台灣觀光學院，去年底已申請今個學年停止招生，今年4月申請停辦，於周二（1日）獲教育部通過。

教育部技職司表示，考慮到台觀應協助應屆畢業生補齊應有學分，因此暑假期間還是會開辦暑修課程，預計會於今年9月1日起停辦，台觀正式走入歷史。

教育部也說明，目前該校剩下2位專任教師、7位專案教師、17名職員，扣除今年應屆畢業生後則還有108位學生。教育部將針對學生召開說明會，因應學生需求給予安置，相關權益措施包括原校修習通過學分可從寬抵免、畢業門檻依原校標準、未完成的論文或專題可由轉入校協助繼續完成，學費雜費也以原校標準收取為原則，亦會有方案處置校職員。

資料顯示，台灣自2014年起至今已先後有6間私辦院校，因收生不足停辦，包括高鳳數位內容學院、永達技術學院、高美醫護管理專科學校、亞太創意技術學院、南榮科技大學，以及最新的台觀。

此外，嘉義的稻江科技暨管理學院、宜蘭的蘭陽技術學院和高雄的和春技術學院，亦已先後宣佈停止招生。

未來，每年預計持續有3至5所私校會陸續退場，將有逾萬名學生淪為「高校難民」，需重新轉校。

據美國中情局統計，全球227個國家及地區，台灣是全球生育率最低地區，每15至45適育年齡婦女，平均每人只生育1.07人。而台灣內政部數據，去年台灣新生人口僅約16.5萬人，首次少過死亡人數，人口首度出現負增長。

台灣《蘋果新聞網》／《遠見》雜誌／中央社

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