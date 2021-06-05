台灣疫情持續蔓，昨日（4日）有476宗本土個案，35宗校正回歸，合共511宗，另有38宗死亡創新高，累計死亡人數達225宗。位於苗栗竹南鎮的集成電路廠京元、超豐接連爆出確診個案，當中有66宗。台灣中央流行疫情指揮中心已於當地成立前進指揮所，強調將對桃竹苗地區的移工展開篩檢，今日會召開會議討論外籍員工總檢討相關事宜。台灣疫情嚴重，亦令醫護大流失，短短4個月已有近800人離職。

台灣護師醫療產業工會理事長陳玉鳳表示，今年2至5月有795名護理人員離職，其中以疫情嚴重的雙北（台北、新及）人力流失最多，台北市有256名護理人員離職，新北市也有101人。陳玉鳳怒批「政府在哪裏？」、「有政府不做事」。

陳時中在記者會上表示，校正回歸案件前面累計已差不多清理好，6月7日後校正回歸數會減到很小，屆時就不再多報告。

京元電子群聚全公司7,000多員工正進行採檢，昨指揮中心成立前進指揮所，目標一日檢測完畢；指揮中心昨晚也證實，另一家同在竹南的集成電路廠超豐已9人染疫。陳時中昨稱，將對桃竹苗區域的移工狀況啟動相關檢查，也要針對全台外籍員工進行總檢討。

教育部今天上午表示，統計至昨6月4日下午5時，全國各級學校染疫學生數達405宗，相較於6月3日統計數目再增加28宗，其中包括10名境外大專校院學生，以及136名本土大專校院生、65名高中生、56名國中生、94名小學生，以及44名幼兒園生。

台灣《蘋果新聞網》

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