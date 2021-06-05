兩岸「劍拔弩張」之際，美國3名跨黨派國會議員卻將於明日到訪台灣，作為3人在印太地區訪問的其中一環，料將與台灣高層就美台關係、區域安全、及其他共同利益等重要議題交換意見。台灣總統蔡英文預計將於明日上午8時半，於台軍松山空指部機場接見該個訪問團。

根據美國在台協會今日發出的新聞稿，美國參議員達克沃思 （Ladda Tammy Duckworth）、參議員軍委會成員沙利文 （Daniel Scott Sullivan），以及參議員外委會成員庫恩斯 （Christopher Andrew Coons）明日到訪台灣，作為他們在印太地區訪問的其中一環。

對於有美國國會議員組團訪台，台灣外交部表示誠摯歡迎，並指訪團成員涵蓋民主、共和兩黨聯邦參議員，其中達克沃思及沙利文均為參議院軍事委員會成員，曾多次在美國國會的投票中，力挺友台議案，或連署支持台灣。至於庫恩斯參議員是聯邦參議院外交委員會成員，也是紀律委員會主席及撥款委員會「國務院暨外交運作小組」主席，並為《台灣保證法》（Taiwan Assurance Act）及《台北法》（TAIPEI Act）的共同提案人。

據悉，訪問團是參議院軍事委員會自去年疫情大爆發以來，首度規劃的國際訪問團，把台灣納入優先訪問地方，目的是要展現美國國會跨黨派對台美關係一致的堅定支持。

公開資料顯示，達克沃思是伊拉克戰役的退伍軍人，曾獲頒授美國紫心勳章，她亦曾擔任美國退伍軍人事務部助理部長，並為首批參與「伊拉克自由行動」飛行戰鬥任務的女性陸軍官兵之一。她曾代表伊利諾州第八選區、擔任兩屆聯邦眾議員，之後於2016年當選為聯邦參議員。

沙利文於2015年1月6號宣誓就任，成為阿拉斯加州第八位聯邦參議員。他是參院商務、科學和運輸委員會、軍事委員會、環境與公共事務委員會及退伍軍人委員會等四個委員會的成員。

庫恩斯則為參院多個委員會成員，包括撥款、外交、司法、小型企業及創業、及倫理等委員會。他是參院倫理委員會主席，及參院司法委員會隱私、科技及法律小組與參院撥款委員會州與外國業務小組的資深民主黨成員。

有指，三人明日將在松山機場與台灣高層會晤，旋即轉往下一站訪問。

台灣《自由時報》/ 中央社

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