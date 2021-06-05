廣東疫情未遏止，廣東衞健委通報，昨日（4日），全省新增8宗本土確診病例，廣州佔6宗，佛山佔2宗；另有本土無症狀感染者轉確診病例3宗，全來自廣州報告。新增3例本土無症狀感染者，廣州報告2例，佛山報告1例。

6月1日，世衞組織（WHO）宣佈將中國科興COVID-19疫苗列入「緊急使用清單」。科興控股生物技術董事長尹衛東接受央視訪問時透露，國家已經批准科興新冠疫苗緊急使用的年齡範圍擴大到3歲以上，但是疫苗甚麼時候在更低的年齡組使用，將由國家衞健委組織有關專家，根據中國現在疫情需要和人群構成，有秩序推動不同年齡組的疫苗使用。

尹衛東透露，科興中維有一個叫未成年人人群的臨床研究，在今年年初就已經啟動，目前已經完成一期臨床和二期臨床，有數百人臨床研究表明，兒童組（3歲-17歲）接種疫苗之後，它的安全性是良好的，和18歲的成人組是一樣的安全。同時，抗體水平也和成年人是一樣的。

廣州病例潛伏期僅3.2日

廣州市疾病預防控制中心主任楊智聰指出，今次疫情病毒傳播速度快，報告的病例中，潛伏期的中位數僅為3.2天，大大短於既往研究報道的5.9天。潛伏期最短者，在感染當天就發病。從首發病例報告至今，一共出現5代病例，提示本次疫情病毒傳播迅速。另一方面雖然多日來廣州都發現新的感染者，但都是通過主動排查發現的，一是來自密切接觸者，二是來自核酸大篩查。目前，廣州疫情的形勢處於可控範圍。通過分級分類防控措施，如果措施都能真正地落實到位，在一個最長潛伏期（14天）內，相信會有一個明顯的效果。

廣東委健委／央視

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